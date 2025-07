Alejandra Rubio confiesa su mayor miedo

Alejandra Rubio ha reparecido este lunes en 'Vamos a ver', presumiendo de bronceado y de muy buen humor, tras sus vacaciones familiares en Ibiza junto a Carlo Costanzia, su hijo Carlo Jr., Mar Flores, y los hijos menores de la modelo.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia / Instagram

Confirmando entre risas que los 'paparazzi' no la han dejado en paz durante la semana que ha pasado en la casa que la modelo tiene en la isla pitiusa, la nieta de María Teresa Campos no ha dudado en responder a las críticas que les han llovido en los últimos días.

En primer lugar, por compartir un vídeo en Instagram conduciendo un quad sin casco de protección puesto. "Era una finca privada y me hice el vídeo de postureo, fui en el quad medio segundo" ha aclarado, añadiendo a continuación que su perra Mía, sí iba en el ferry atada y con bozal a pesar de lo que se ha dicho. "Siempre tienen que sacar algo malo, pero da igual" ha asegurado.

Este domingo en 'Fiesta' emitían un vídeo de Alejandra y Carlo cenando en un exclusivo restaurante de la isla sin dirigirse apenas la palabra y más pendientes de sus teléfonos que de hablar. Lejos de lo que parece, la colaboradora ha afirmado que de enfadados nada sino todo lo contrario: "Esto es lo más fuerte que he visto en mucho tiempo. No tengo que dar explicaciones, pero ese día teníamos reservado un restaurante con pasta y cuando llegamos nos dijeron que estaban cerrado porque ese día no había pescado. Nos mandaron a otro restaurante de la cadena y llegamos y la carta no nos gustaba nada porque queríamos pasta. Y estábamos con los móviles sin cobertura buscando otro restaurante".

"Estuvimos solo 45 minutos, picamos algo rápido y nos tomamos una botella de vino. Y fue una cena en la que sucedió algo especial para mí que no voy a contar. Fue una cena especial, nos lo pasamos muy bien cuando vamos a cenar", ha confesado misteriosa, negando con una risa poco convincente que no se trata de un nuevo embarazo o boda.

El miedo de la influencer

Además, ha revelado que está "temiendo" a la publicación de las revistas este miércoles, ya que como ha contado "nos fuimos a un banco a Formentera y nos pusimos los dos a hacer el tonto y como nos saquen me da algo", dejando en el aire si se trataría de unas imágenes de alto voltaje que nos dejarán sin palabras.

"Con Mar todo muy bien, fenomenal. Han sido días muy tranquilos" ha confesado cuando le han preguntado por su 'suegra', respondiendo sin dudar si como se ha especulado se siente más cómoda con su familia política que con la suya -es decir, Terelu Campos, Carmen Borrego o José María Almoguera-: "Mi familia de sangre es mi familia y siempre va a ser así, otra cosa es que me lleve fenomenal con la familia política" ha sentenciado, asegurando que después de sus vacaciones con Mar también disfrutará de unos días con su madre. "Siempre estoy con mi madre, no se libra de mi hijo... pobrecita", ha concluido entre risas.