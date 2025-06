Marina Rivers dedica una peineta a sus críticos en su graduación: “En la pública amorch”

Marina Rivers genera polémica. Hay a quien le sienta mal que salga estudie y gane mucho dinero como influencer. Si a eso le sumas que no se suele esconder sus opiniones y que, últimamente, se ha pronunciado sobre algunos temas candentes, el hate que recibe se multiplica.

Hace un día, ‘la Rivers’ subió una foto a su Instagram con su banda de licenciada y el siguiente texto:

“Amigos os presento a la (casi) licenciada, a falta de alguna asignatura y el TFG ya casi soy jurista y economista, no me puedo creer q ya casi vaya a cruzar la meta, 5 años de mucho esfuerzo, muchas lágrimas y mucho amor, gracias por acompañarme esto tamb es vuestro”.

En una de las fotos, Marina Rivers sale haciendo una peineta, que bien podría estar dedicada a todos aquellos críticos que dudan de sus capacidades para estudiar. Posteriormente, en un stories puso: “En la pública amorch”.

Marina Rivers "deja en ridículo" a Xavier García Albiol en directo: "Asustaviejas"

Recientemente, en el programa de Risto Mejide ‘Todo es mentira’, Rivers tuvo un sonado choque con Xavier García Albiol, alcalde de Badalona por el Partido Popular, cargo que ostenta desde el año 2023, aunque anteriormente ya había sido regidor del Consistorio barcelonés entre 2011 y 2015 y entre 2020 y 2021.

El asunto que se estaba tratando era la okupación de viviendas, un tema recurrente en la campaña electoral de Albiol. Rivers recurrió a los datos para combatir el discurso de Albiol: "Según la Policía Nacional, en 2024 hubo la mitad de okupaciones de viviendas que en 2023. El número de okupaciones lleva dos años cayendo y afecta al 0.057 por ciento de las viviendas en España", aseguró.

"Entonces, dejemos de hablar de que (la okupación) es un problema, que es el paraíso de las okupaciones, que hay que solventarlo, pero que es un 0,057 por ciento y estamos mareando a la población como si le fueran a okupar la casa cuando saliese a comprar el pan", añadió.

Y apostilló: "No es un problema estructural, no es un problema diario. ¿Sabes lo que afecta a muchísima gente? Que no hay vivienda asequible, los Airbnb, los fondos buitre. Eso es lo que afecta a los españoles, no las okupaciones”.