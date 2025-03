El problema de salud que "agarrota" a Sofía Suescun en pleno directo: "Angustia por todo el cuerpo"

Sofía Suescun está de dulce. El pasado fin de semana estrenaba un despampanante vestido en la alfombra roja del Festival de Málaga que obnubilaba a los presentes y a los fotógrafos que trabajaron durante todo el festival. La influencer se reservó la exclusiva hasta última hora, aunque dio algunas pistas en sus stories de Instagram.

Además, la influencer comenzó a colaborar hace unos días con el programa de Telecinco 'Socialité', donde analiza los reality shows en activo de Mediaset, formato en el que es una experta después de haber participado en Gran Hermano, Supervivientes 2018 y Gran Hermano Dúo.

Ha sido precisamente en el programa 'Socialité' donde ha sufrido uno de los episodios más desagradables de su vida profesional. Suescun ha sido víctima de un problema de salud que casi condiciona su participación en el formato, aunque finalmente ha acabado "dando el callo".

Resulta que desde primera hora de la mañana Sofía Suescun sufrió náuseas y malestar general que la llevaron a vomitar poco antes de su intervención en el programa. "Cuando he llegado a 'Socialité' para hacer el programa tenía aquí un nuedo que desde el tren me tenía agarrotada, como con náuseas, ganas de vomitar", ha contado en Instagram Stories.

"Al llegar y maquillarme, no aguantaba más. He ido al baño, he todiso un poco y de repente (hace gestos de vomitar). Ha sido vomitar agua, porque solo había bebido agua de botella, y de repente me he encontrado muy bien, pero al rato, al cabo de una hora más o menos, otra vez esa sensación de angustia por todo el cuerpo", ha narrado Suescun.

Publicación de Sofía Suescun / INSTAGRAM / @sofiasuescun

El problema de salud no se le ha pasado a la influencer navarra al llegar a casa, donde ha quedado postrada en el sofá tras intentar meter un poco de comida en el estómago: "Quería comer algo porque ya había pasado varias horas sin comer. He comido un poco de pasta y me ha sentado fatal".

"Quería ir a por mis bebés"

Este contratiempo a impedido a Sofía Suescun ir a recoger a sus "bebés", como ella denomina a sus mascotas. "¡Me muero por verlos!", escribía a sus seguidores. Por suerte, la guardería ofrece un servicio de recogida y transporte, con lo que al poco tiempo ha podido recibir a sus "peludos" en la puerta de su casa.