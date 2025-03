¿Quién es la influencer que trató de robar dinero a Violeta Magriñán?

El mundo influencer también tiene su intrahistoria. Todos los creadores de contenido compiten por estar en la cresta de la ola y tener cada día más seguidores y, en consecuencia, más ingresos. Y esa situación también genera enemistades.

La influencer Violeta Mangriñán ha pasado por los micrófonos del podcast "Poco se habla" y allí ha confesado que solo hay otra creadora de contenido que le caiga mal, "en plan que no la aguanto". Además, no se ha portado bien con ella: "Me hizo una encerrona muy fea, trató de robarme pasta básicamente. Mala, mala", confesaba a Xuso Jones y a Ana Brito.

Pero también aseguraba que no se lo tiene en cuenta porque cree que esa persona "realmente tampoco es que esté muy bien de la chota". En cualquier caso, Violeta lo tiene claro: "Fuera, fuera, atrás, Satanás".

A pesar de que no ha llegado a decir quién es esa persona, Violeta daba pistas: "Es muy conocida. Ha estado también en Telecinco". Y, entre risas, decía también que es fácil que te caiga mal. Tras los múltiples comentarios en redes sociales, la influencer hacía una aclaración para ir eliminando candidatas: "Dejad a Oriana y a Sofía (Suescun) tranquilas que no es ninguna de ellas dos".

Lola Lolita

Pero a pesar de los roces, también hay amistades que nacen gracias a las redes sociales. Quizá no es fácil que esas amigas se conviertan en íntimas, pero en ocasiones sí que pasa. Al menos, Violeta reconocía que "la única amiga que tengo que considero de mi círculo de confianza y que he conocido en redes sociales es Lola Lolita".

La Dulcepandi

En otro momento de la entrevista, Violeta señalaba que Dulceida "ha dado curro a mucha gente". ¿El motivo? Que sus amigos, la "dulcepandi" como los ha definido Mangriñán, empezaron a tener seguidores y a ser influencers por ser parte del círculo de amistades de Aida Domènech.

"Luc Loren lo ha reconocido públicamente, que él tiene seguidores, es influencer y ha facturado por ser amigo de Dulceida", ha aseverado, dejando así en evidencia que los vericuetos del mundo de la creación de contenidos son muy particulares.