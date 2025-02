Tamara Gorro lanza su nuevo libro

Cómo gestionar la tristeza, afrontar los miedos y volver a creer en ti. Es el objetivo principal que persigue el nuevo libro de la influencer Tamara Gorro, titulado "Ahora que vuelvo a vivir". La creadora de contenido daba la noticia a través de sus redes sociales y anunciaba que saldrá a la venta el 2 de abril, aunque ya se puede reservar en preventa.

La influencer avisa de que en este libro no piensa dejarse nada en el tintero: "Y aquí estoy otra vez, escribiendo un nuevo capítulo de mi historia. Te soy muy sincera si te digo que me cuesta volver a abrir esta página en blanco, también es cierto que jamás me imaginé empezar este libro, tampoco este desenlace en mi vida actual que poco a poco irás descubriendo".

Vértigo

Dice Tamara Gorro que tiene vértigo porque comparte en el libro "algo que no me atrevía y decidí que era lo mejor para mí, liberación… así lo llamaría". Así que sus seguidoras están ya deseando empezar a pasar las páginas de este libro, publicado por la editorial Harper Collins.

En este tiempo, sigue la influencer, "he vivido muchos momentos inolvidables, otros que aún me cuesta recordar y que siguen doliendo; he dejado más de una piedra en el camino, he vuelto a caer y también a levantarme; he vuelto a pellizcarme el alma, he llorado lo que no está escrito; pero también he reído y he aprendido a ver que lo más valioso lo tenía conmigo".

Escribir es terapia

Para Tamara Gorro, como ya ha remarcado en varias ocasiones (no hay que olvidar que ha publicado otros cinco libros) "escribir es terapia". "Siento felicidad plena, porque me abro en canal. Ojalá una vez más con mis experiencias os pueda ayudar o guiar en el camino", añade la influencer en su post en redes sociales.

Desde la editorial señalan que este libro "es un espejo en el que te verás reflejado" y donde Tamara Gorro, después de pasar por una depresión, reflexiona sobre los temas de la vida cotidiana que nos afectan: los complejos, el dolor, el duelo, la soledad o la autoexigencia. Pero más allá de las dificultades con las que nos topamos en el día a día, "Ahora que vuelvo a vivir" te enseña a gestionar esos momentos duros que inevitablemente llegarán y, pese al sufrimiento, "sacar el lado bueno de las cosas y encontrar la forma de recuperar la ilusión para volver a sonreír".

El precio del libro es de 18,90 euros. También está disponible en versión Kindle por 10,44 euros.