La metamorfosis de Aitana llega el 28 de febrero

"Aún hay una Aitana que no te sabes". Ese es el slogan con el que se presenta la nueva serie documental sobre la cantante, que se podrá ver en Netflix a partir del 28 de febrero bajo el título "Aitana: Metamorfosis". La artista lo anunciaba con este vídeo en sus redes sociales.

Este documental busca mostrar una cara totalmente desconocida de la artista, su día a día, sus sentimientos, sus emociones, sus buenos y sus malos ratos... Como ella misma avanza: "Es mostrarle a la gente todo lo que hay detrás, qeu no soy perfecta y que ya no me importa".

Varias Aitanas

La artista asegura que existen varias Aitanas y en el documental se podrán conocer diferentes facetas relacionadas con la familia, la perfección o la identidad, entre otras. Aitana quiere explicar que su vida no siempre en sencilla, no tiene anonimato y en muchos momentos siente que tiene necesidad de esconderse. "Tengo que parar y preguntarme cómo estoy", asegura.

Las canciones curan

Aitana recordará a lo largo de su documental que es una chica a la que le cambió la vida con 18 años y que lleva desde entonces, 7 años, sin parar. Aún así hay un aspecto que tiene claro y que no ha cambiado a lo largo del tiempo: "Tengo necesidad de componer. Hago canciones porque me curan".

Esto es solo un avance, ya ha empezado la cuenta atrás para poder ver "Aitana: Metamorfosis".