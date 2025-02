Ezequiel Garay abre un club de pádel

El exfutbolista Ezequiel Garay abre este lunes un club de pádel en Arroyomolinos (Madrid). El que fuera pareja de la influencer Tamara Gorro emprende una nueva aventura empresarial con la que busca reinventarse sin desligarse del mundo del deporte. El club abre sus puertas con el objetivo, como inciden en sus redes sociales, de ofrecer "la mejor experiencia en pádel".

El exfutbolista asegura que las instalaciones de este nuevo centro deportivo son de primer nivel. También promete "el mejor ambiente y pasión por el deporte". Aquellos que quieran conocer el club ya pueden reservar una de las 17 pistas indoor de las que dispone el centro, que también ofrece clases y cuenta con entrenadores "de élite".

Su expareja y madre de sus dos hijos ha publicado un vídeo en sus redes sociales felicitándole por su proyecto: "Después de poner punto y final a una carrera impoluta a nivel internacional en el mundo del fútbol, empezó la búsqueda de un nuevo camino profesional, el pádel comenzó como afición y se acabó convirtiendo en su mayor ilusión".

Tamara Gorro asegura que el club ofrece "calidad, restauración, academia para niños y adultos, ocio, fisioterapeuta, gimnasio, cafetería..." y detalla que "esto se consiguió con muchos bajones, grandes búsquedas, incansable trabajo y una gran carga de motivación".

Además, Gorro lanza un mensaje muy bonito y cariñoso a Garay, lo que demuestra que a pesar de su ruptura, ambos matienen una muy buena relación: "Cielo tú sueño se hace realidad. Una nueva vida en la que estoy convencida de que serás inmensamente feliz y recibirás todo aquello que has sembrado y por supuesto mereces. Estoy MUY orgullosa de ti, eres el claro ejemplo de ese lema que me acompaña en la vida, lucha, fuerza, constancia y no rendirse".

Siempre a su lado

La influencer ha asegurado que siempre estaré a su lado "presente o en la sombra". "Querido amigo, confidente e imprescindible. A por todas", añadía.