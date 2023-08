Lo anunció a través de su cuenta de Instagram pero dando pie al misterio: "Me estoy haciendo un nuevo tatuaje... ya os lo enseñare". Y así lo ha hecho en las últimas horas. Cristina Pedroche luce nuevo dibujo en su piel a solo unas semanas de dar a luz. Lo ha realizado en la zona interior de su antebrazo y, como era de esperar, está dedicado a su hija Laia.

La presentadora e influencer ha retransmitido casi al día su embarazo y ahora cuenta cómo se siente tras dar a luz en sus primeras semanas como madre de la pequeña.

El nuevo tatoo: olassss

Pedroche ha querido plasmar con tinta un dibujo que ya se ha convertido en su favorito: sus olas uterinas". Ella misma lo explica en Instagram: "Ya siempre conmigo en mi piel y en mi corazón". Se trata de un discreto tatuaje de una ola a punta muy fina donde puede verse -si uno se fija muy bien- una ele mayúscula con caligrafía antigua.

La presentadora, que aunque hace poco dejaba clara su decisión de no mostrar públicamente a su hija hasta que esta fuera mayor de edad y decidiera por sí misma, sí ha querido compartir con todos sus seguidores el último tatuaje que se ha hecho.

¿Qué es el hipnoparto?

La de Vallecas recomienda la técnica del "hipnoparto" a todas las mujeres embarazadas. No tiene nada que ver con la hipnosis, de modo que "no rechacéis esa palabra por imaginaros a la gente haciendo cosas extrañas". Se trata de "controlar tu respiración y hacer mucha, mucha meditación". La técnica plantea, además, que las mujeres en gestación deben de hablar "en positivo todo el rato, vamos, que yo no tuve contracciones sino olas uterinas: viene la ola, la cojo y la surfeo".