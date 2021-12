Disfrutando de unas merecidas vacaciones en su Galicia natal y a sus 50 años recién cumplidos, María Patiño nos ha regalado por fin uno de los posados más esperados del verano. Así, después de ver en las últimas semanas a algunas de sus compañeras en traje de baño -como Gema López, Belén Esteban, Paz Padilla o Carlota Corredera- en sus respectivos lugares de descanso, ahora le ha llegado el turno a la presentadora de 'Socialité' que, cual Úrsula Andress saliendo del Atlántico, ha dejado a más de uno sin respiración.

A María le encanta hacer deporte y eso se nota en el cuerpo. Posó con un escueto bikini azul donde pudo presumir orgullosa de su cuerpo trabajado en el gimnasio. Con unos marcados abdominales que nada tienen que envidiar a los de Álex González o Miguel Ángel Silvestre, la presentadora se postula como candidata a 'cuerpo del verano'.

Sin embargo, y aunque en pocos minutos ha acumulado miles de likes y numerosos piropos, también ha cosechado una gran polémica, puesto que algunos de sus seguidores no han dudado en criticar duramente el cuerpo de María en su propio perfil de Instagram. "Vaya foto hija que ha sido escoger qué poco femenina qué cuerpo ya has perdido cómo periodista a ver qué más te falta"; "Vaya frente que tienes Patiño. Mapfre: más frente que cabeza"; "No suelo hacer críticas, pero tuyo creo que solo te queda el pelo" han sido solo algunos de los dolorosos comentarios a los que la presentadora ha tenido que hacer frente tras compartir un espectacular posado en bikini. Es habitual que las fotos de María Patiño generen opiniones dispares en las redes sociales, pero la presentadora lleva una mala racha en la que además de criticarla por su físico también lo hacen poniendo en duda su profesionalidad.