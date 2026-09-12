Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan en Oliva

La boda del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su pareja desde hace años, la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo, reunirá este sábado en un conocido salón de eventos de la playa de Oliva a históricos dirigentes del PSOE como Antoni Such o el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, y el profesor y exsecretario autonómico de Educación, Miguel Soler, cuyo último libro"Pensar la educación, repensar la sociedad", prologado por el expresident, se presentó esta semana en Valencia.

También han acudido figuras clave del socialismo valenciano, desde el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, que fue conseller de Política Territorial y de Hacienda en los gobiernos del Botànic, la Secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, o el diputado nacional Vicent Sarrià o el actual comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig. Entre las ausencias la de la delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé.

La ceremonia se está realizando con amplios controles de seguridad para acreditar a los invitados. El lugar elegido por la pareja para darse el 'Sí quiero' combina el ambiente tranquilo con el ir y venir de bañistas y curiosos que, en algunos momento, se confunden con los invitados que aguardar a entrar en el recinto.

La trayectoria de la pareja

La trayectoria de la pareja ha estado estrechamente ligada a política valenciana. Gabriela Bravo fue una de las piezas fundamentales en los sucesivos gobiernos del Botànic presididos por Puig. Tras el cambio de ciclo político en 2023, Bravo ocupó la vicepresidencia segunda de Las Corts antes de renunciar a la política activa para reincorporarse a la carrera fiscal.

Por su parte, Ximo Puig, tras dar un paso al lado en la Secretaría General del PSPV, reside actualmente en París, donde ejerce como Embajador Delegado Permanente de España ante la OCDE, cargo que desempeña desde febrero de 2024 tras su salida de la primera línea de la política autonómica.

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Puig estuvo unido sentimentalmente durante décadas a la periodista Amparo Panadero, con quien tiene dos hijos. Por su parte, Bravo estuvo casada con el abogado Manuel del Hierro, padre de sus tres hijos.

Fuente: Levante - EMV