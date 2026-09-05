Sale a la luz la relación bomba entre Pipi Estrada y Juls Janeiro: "De repente aparece una niña que a mí me gusta"

Tras unas vacaciones de lo más relajadas en las que ha protagonizado titulares por sus apasionadas imágenes con su novia Lolita -que vive en Mallorca y lleva una vida lejos de los focos- en la playa, Pipi Estrada vuelve a la rutina con las pilas cargadas. El periodista no se ha perdido este miércoles la celebración del cumpleaños del reportero Álex Álvarez y, como no podía ser de otra manera, no ha dejado pasar la ocasión de pronunciarse sobre los temas más candentes del momento.

El primero, la guerra abierta y el intenso cruce de declaraciones entre Belén Esteban y Julia Janeiro, que como confiesa le ha conquistado totalmente por su naturalidad: "De repente aparece una niña con una frescura y una rapidez mental maravillosa como es Julia, la hija de María José y de Jesús, y me parece que es una niña que tiene una frescura enorme y que además la veo muy televisiva. No sé si al final participará o no participará en este mundo de la televisión, pero desde luego que la aparición de esta niña es una cosa que a mí me gusta y la veo crack".

"¿Qué ocurre? Que con esta aparición también da vida a otras personas, en este caso también le da vida a Belén. Belén ya ha tenido mucha vida televisiva, nadie la va a descubrir, pero digamos que ha refrescado un poco el ambiente y ahora claro, con lo que dice esta niña, con lo que puede decir Belén y demás familias, la verdad que se viene un poco a vivir lo que habíamos vivido en el pasado" ha añadido, convencido de que todavía nos queda mucho por ver de este enfrentamiento mediático entre la hija y la ex de Jesulín de Ubrique.

Siempre sin pelos en la lengua, Pipi también se ha pronunciado sobre Terelu Campos a pocos días de que Alejandra Rubio se convierta en madre de su segundo hijo, una niña, con Carlo Costanzia. "Cuando viene una vida hay que recibirla con felicidad, con ganas y, sobre todo, con muy buena salud, que es lo más importante, y yo lo que le deseo es que ella también tenga una buena salud para verla crecer, a esta segunda nieta, y todos contentos cuando las cosas están bien" ha afirmado con una sonrisa.

De lo más conciliador con su ex, ha revelado que "ayer la vi llorar, la vi llorar y bueno, la verdad es que ver a una persona llorar te transmite ternura, y no me gusta ver penas, me gusta ver alegrías. La entendí porque como madre evidentemente siempre decimos a nosotros nos duele lo nuestro, ¿no? Bueno, a ella le duele lo suyo.

Ironía por bandera

En ese momento que Belén estuvo un poco irónica tanto con Terelu como con Rosa Benito, en esa ironía se han destapado algunas cosas del pasado y han recordado momentos donde ella se sintió agraviada con palabras de Belén sobre su hija Alejandra que realmente no le han gustado y lo recordó y recordó también que el enfado de Belén no tiene sentido porque no tenía sentido y recordó la muerte de su madre y empezó a llorar. Entonces a mí esas cosas me conmueven".

"A ver si tienen suerte y venden el piso de Málaga y les da otra alegría", ha añadido, asegurando entre risas que él estaría dispuesto a comprar la que fue la casa de María Teresa Campos: "Mi suegra, y además una mujer muy generosa conmigo. Si me toca la Primitiva compro la casa, y además si me toca la Primitiva no le doy a Terelu un millón y medio, le doy tres millones de euros tanto a ella como Carmen Borrego, que por cierto he visto a Carmen Borrego en un vídeo y pensé que era Fred Astaire y Gigi Rogers", ha zanjado con ironía.

Fuente: La Nueva España