Javier Bardem revela su límite con sus hijos: "Mi cuerpo y mis contratos solo permiten estar sin verlos dos semanas"

Algunas distancias se pueden medir en kilómetros, pero otras se cuentan en días. Para Javier Bardem, hay una frontera que no está dispuesto a cruzar cuando se trata de estar lejos de sus hijos: dos semanas. El actor lo cuenta en una entrevista publicada por Esquire, en la que habla de su familia y de la forma en la que organiza su vida profesional.

"Lo más importante de mi vida son ellos", afirma Bardem. El actor explica que ama su profesión y que quiere que sus hijos comprendan la importancia de la pasión por aquello a lo que uno se dedica, pero también establece un límite claro cuando el trabajo le obliga a estar fuera.

"Al menos uno de los dos debe estar siempre con ellos"

Según cuenta en la entrevista de Esquire, Javier Bardem asegura que su cuerpo y sus contratos solo le permiten estar sin ver a sus hijos dos semanas. "En nuestra casa hay algo innegociable: al menos uno de los dos debe estar siempre con ellos", explica.

Sus hijos tienen 15 y casi 13 años. Y Bardem reconoce que ya empieza a intuir un futuro no demasiado lejano en el que ninguno de los dos estará viviendo en casa. Lejos de mostrar rechazo ante esa idea, asegura que desea que llegue ese momento.

"Deseo su independencia, su capacidad para existir por sí mismos, por lo que son, por lo que hacen y también por lo que deciden no hacer", señala. Para el actor, no se trata de protegerlos de todo, sino de que puedan construir su propio camino.

Javier Bardem / B. Ramon

Javier Bardem y el momento en que sus hijos "puedan volar solos"

Bardem reconoce que esa independencia también implica riesgos y situaciones que no podrá controlar. "No puedes protegerlos de todo", afirma. Lo que sí quiere es darles herramientas para afrontar lo que encuentren por delante, con sentido común, empatía y valor.

En palabras del actor, prefiere pensar en la alegría y el orgullo que sentirá cuando pueda comprobar que sus hijos son capaces de "volar solos". "No sé hacia dónde irán ni qué accidentes buenos o malos les sucederán", añade.

La entrevista publicada por Esquire deja así una de las reflexiones más personales de Javier Bardem, alejada de los rodajes y de sus personajes. El actor tiene claro qué ocupa el primer lugar en su vida y, al mismo tiempo, qué desea para el futuro de sus hijos: que puedan vivir por sí mismos. "Sobre todo quiero que sean buenas personas", concluye.