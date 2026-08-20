La confesión de Lina Morgan que Ana Obregón nunca olvidó
Ana Obregón recuerda su estrecha relación con Lina Morgan durante Hostal Royal Manzanares, la enfermedad de la actriz y la última decisión que tuvo que respetar
Ana Obregón y Lina Morgan compartieron una etapa muy especial durante Hostal Royal Manzanares. Entre los rodajes y las dificultades personales que atravesaba cada una, ambas fueron estrechando su relación hasta convertirse en un importante apoyo mutuo.
Según cuenta Ana Obregón en una entrevista recogida por Antena 3, aquellos años quedaron marcados por una conversación que nunca ha olvidado. Mientras ella atravesaba su separación de Alessandro Lequio, Lina Morgan afrontaba un cáncer de garganta.
«Nunca habrá nadie como Lina»
«Es que la veo y es como si estuviera aquí», asegura Ana Obregón, emocionada al recordar a la actriz. «Nunca habrá nadie como Lina», afirma, convencida de que es imposible que vuelva a existir una artista como ella.
Ana consideraba a Lina Morgan su maestra y llegó a preguntarle cómo era posible que nunca hubiera recibido un Goya por su capacidad para hacer reír. La respuesta de Morgan fue otra: «No te preocupes, yo tengo un Goya cada tarde en el teatro», en referencia al cariño y al reconocimiento que recibía de su público.
El día que Lina Morgan le contó que estaba enferma
Ana Obregón comenzó a notar que Lina llevaba varios días más triste de lo habitual. «No sabía que estaba enferma», reconoce, aunque admite que la veía diferente.
Finalmente decidió preguntarle directamente si se encontraba bien. Fue entonces cuando Lina Morgan le respondió: «Pues no, tengo un cáncer de garganta». Ana recuerda que, pese a la gravedad de la situación, afrontó la enfermedad con un enorme coraje y una valentía que nunca olvidará.
Ana Obregón no pudo despedirse de Lina Morgan
Hay otro recuerdo que sigue emocionando a Ana Obregón. No pudo despedirse de Lina Morgan porque, durante sus últimos momentos, la actriz no quería recibir visitas.
«Lo acepté», explica Ana, que entendió su situación y respetó su decisión. «Aunque me doliera porque quería abrazarla, lo entendí», reconoce al recordar a una de las personas que más huella dejó en su vida.
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