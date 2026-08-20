Belén Esteban responde a Julia Janeiro tras sus bromas sobre los ‘nepo babies’

La polémica entre Belén Esteban y Julia Janeiro suma un nuevo capítulo después de que la joven respondiera con ironía a las declaraciones sobre los llamados ‘nepo babies’. Mientras Juls ha optado por tomarse el término con humor, Belén se encuentra de vacaciones y asegura estar tranquila y desconectada de lo ocurrido.

La reacción de Julia ha incluido bromas y hasta citas de maquillaje en las que se ha presentado como “vuestra nepo Baby favorita”. Ante esta actitud, Belén ha decidido no entrar directamente en la polémica, aunque Pepe del Real ha trasladado en ‘Vamos a Ver’ un mensaje que la colaboradora habría dirigido a la joven.

El mensaje de Belén a Julia Janeiro

“Yo lo que sí que le diría a Juls es que recuerde que tiene una hermana mayor”, ha señalado Pepe del Real al hablar con Belén sobre la situación.

El periodista también ha explicado que Belén y su hija Andrea Janeiro han mantenido silencio sobre determinadas cuestiones porque así se lo habría pedido Andrea. Según el planteamiento trasladado en el programa, Julia considera que tiene derecho a responder cuando se sienta aludida.

“Si algún día hablara, entendería muchísimas cosas”, ha señalado Pepe del Real al trasladar la postura de Belén. La situación también habría afectado al entorno familiar de Julia, según la información ofrecida en el programa.

La preocupación de Jesulín y María José Campanario

Pepe del Real ha señalado, apuntan en Telecinco, que Jesulín de Ubrique y María José Campanario no querían volver a estar en el foco mediático. Marisa Martín Blázquez, también colaboradora de ‘Vamos a Ver’, ha asegurado que la reacción de Campanario habría sido especialmente dolorosa.

Según lo contado en el programa, María José Campanario habría llorado al conocer la repercusión de la polémica mientras se encontraba fuera por motivos laborales.

La preocupación de los padres, según esta información, estaría relacionada con que la familia vuelva a ocupar titulares y quede expuesta públicamente.

Mientras tanto, Julia Janeiro mantiene su postura y asegura que no piensa callarse cuando considere que las palabras de Belén van dirigidas hacia ella. Belén, por su parte, continúa disfrutando de sus vacaciones y, por ahora, no pretende alimentar la polémica, según recoge Telecinco.