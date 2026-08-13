La madre de Mario Vaquerizo revela cómo era de niño y cómo cambió tras la pérdida de su hermano

Mario Vaquerizo mostró una faceta menos conocida de su vida durante su paso por el taller de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’. El aprendiz estuvo acompañado por su madre, Ángeles, que aprovechó su presencia en el programa para recordar cómo era su hijo durante su infancia y algunos de los momentos que han marcado su vida.

La historia familiar permitió conocer a un Mario diferente al personaje que el público está acostumbrado a ver. Su madre recordó que de pequeño era muy tranquilo y tímido, hasta el punto de que llegaron a pensar que era mudo porque apenas hablaba.

De una infancia tímida a convertirse en el hermano mayor

Según contó Ángeles, esa timidez desapareció con el tiempo. Mario recordó entre risas que conocer a John Travolta fue uno de los momentos que contribuyeron a cambiar sus pretensiones y a forjar una nueva personalidad.

La familia también habló de la pérdida de su hermano Ángel. Ángeles explicó que, desde entonces, Mario se convirtió en el nuevo hermano mayor de la casa y estuvo especialmente pendiente de ella.

“A raíz de la pérdida de mi hermano, empecé a ejercer de patriarca”, recordó Mario. Su madre también destacó que, pese a la pérdida, la familia permaneció unida. “Yo lloro de emoción, no de pena. Echo de menos a personas, pero miro para atrás y pienso en la gran suerte que he tenido”, señaló Mario.

El accidente que cambió sus prioridades

Otro de los momentos recordados fue el accidente que Mario sufrió en octubre de 2024 durante una actuación. El artista cayó al vacío desde una altura de tres metros y sufrió fracturas en las vértebras cervicales. El traumatismo craneoencefálico afectó al nervio óptico y perdió el 95% de la visión.

Ángeles recordó cómo vivió aquellos momentos: “No veía, no se podía mover… Pero era él el que nos daba ánimos a nosotros cuando le visitábamos en el hospital”.

La madre del artista considera que aquel accidente reordenó las prioridades de Mario. Tras recordar estos episodios, el aprendiz continuó su recorrido en el programa y consiguió junto a su madre su primer puesto en una prueba y el pase a la semifinal, según recoge RTVE.