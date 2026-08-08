Sale a la luz la identidad de la misteriosa rubia con la que ha sido pillado Carlos Alcaraz en su barco

Carlos Alcaraz vuelve a protagonizar titulares por su vida personal semanas después de ser relacionado con Ana Mena tras su cariñoso saludo al coincidir en un torneo de pádel en Marbella justo cuando saltaba a la luz pública la ruptura de la artista y Óscar Casas tras dos años de noviazgo. Rumores que ambos se apresuraban a desmentir rotundamente, y tras los que el tenista ha sido fotografiado de lo más cómplice y cercano con una misteriosa rubia durante sus vacaciones en la costa de Nápoles a bordo de su exclusivo yate valorado en 10 millones de euros.

Unas imágenes publicadas tanto en España, por la revista 'Semana', como en otros países, siendo el medio itiano 'Chi' el que se atrevía a apuntar que esta joven de identidad desconocida sería la nueva novia del tenista, y a las que el murciano respondía publicando en redes un carrusel de imágenes de sus días de descanso en alta mar en Italia -mientras se recupera de una lesión muscular que le ha impedido participar en Roland Garros y Wimbledon- en las que, además de mostrar al detalle cómo es la exclusiva embarcación que adquirió hace varios meses, ha compartido varias instantáneas con un grupo de amigos y amigas en el que sin embargo no aparece ninguna rubia.

Siempre muy discreto con su vida privada, no se conoce ninguna relación 'oficial' de Alcaraz que, a sus 23 años, se ha convertido en uno de los tenistas más deseados del momento, y por lo que parece con su gesto 'borrando' de un plumazo la presencia de su acompañante en el álbum de sus vacaciones, su incipiente idilio no iría en serio.

Una empresaria catalana de 30 años

Así lo ha revelado el periodista Nacho Gay en 'Y ahora Sonsoles', destapando la identidad de la rubia que podría estar viviendo un 'verano de amor' con Carlitos. Se trata de Claudia Canals, una empresaria catalana de 30 años -7 más que el deportista- especializada en redes sociales y que participó en un conocido reality televisivo para buscar pareja, que ha sido identificada gracias a los tatuajes que luce en el brazo y que se aprecian en las imágenes en actitud cómplice con el murciano.

Como ha asegurado, podría tratarse de un romance pasajero, ya que según el entorno de Alcaraz ha deslizado que en estos momentos está centrado en su carrera deportiva y no se plantea ni quiere una relación estable.

Fuente: La Nueva España