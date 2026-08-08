Irene Rosales responde al último ataque de Kiko Rivera y sentencia a su ex con una frase: "He pasado..."

Kiko Rivera no olvida la campaña publicitaria protagonizada por Irene Rosales para Grefusa con el eslogan 'un mix con un mal Kiko es un mal mix' y, después de anunciar su intención de emprender medidas legales contra su exmujer -algo que no sabemos si habrá hecho- y tacharla de 'patética', ha decidido emprender un boicot contra la popular marca de frutos secos y ha pedido a sus seguidores que no los consuman.

A la vez, su pareja Lola García ha compartido en redes sociales un vídeo limpiando con una escoba el cesped artificial de la zona de la piscina en el chalet en el que vive el dj a las afueras de Sevilla y muchos han visto en esta publicación una indirecta a novio de Irene, Guillermo, propietario de una empresa de césped artificial. Algo que el hijo de Isabel Pantoja ha desmentido muy enfadado, arremetiendo contra la prensa y llamando "tontos" a los reporteros por preguntarle por este asunto.

Dos 'dardos' a los que la madre de sus hijas no le ha dado ninguna importancia, ya que como ha asegurado en respuesta al movimiento de Kiko pidiendo a sus followers que no consuman frutos secos de Grefusa "no voy a entrar en ese tipo de chorradas. Yo estoy en otro momento de mi vida para ponerme... He pasado página por completo". "Totalmente" ha añadido reconociendo que ya está en otra pantalla y no le importa en absoluto lo que haga su exmarido. "Si ese comentario le ha servido para que pase un buen rato con sus amigos y demás, yo que me alegro por ello" ha sentenciado implacable en su indiferencia hacia el dj.

Lola limpiando el césded

Respecto a las imágenes de Lola limpiando el césped artificial con una escoba, Irene le ha quitado importancia y se ha mostrado conciliadora asegurando que "no es un asunto que a mí me importe mucho y yo creo que se sacan todas las cosas un poco de contexto y no creo que las cosas sean con segundas. Como estemos así, al final va a ser una guerra abierta continuamente y yo no creo que lo haya hecho en ese aspecto ni nada". "Ni muchísimo menos. Y recomiendo mucho los kikos de Grefusa y por supuesto el césped artifical de Verdegreen" ha expresado entre risas aprovechando para publicitar la empresa de Guillermo y la marca de frutos secos cuya campaña ha protagonizado.

Lo que sin embargo no ha querido dsvelar es en qué punto está su relación con Kiko y si su contacto sigue siendo solo a través de abogados, dejando en el aire si a ella le gustaría un acercamiento por sus hijas.

Fuente: La Nueva España