Divorcio en verano: 3 consejos para evitar que las vacaciones acaben con tu relación
Pasar más tiempo juntos puede poner a prueba la convivencia, por lo que conviene prestar atención a varios aspectos durante el verano
Las vacaciones de verano suelen asociarse al descanso, pero también pueden convertirse en un momento de mayor convivencia que ponga a prueba muchas relaciones. Nayara Malnero, experta en sexualidad y pareja, explica que tras el verano suele aumentar el número de divorcios y comparte varias recomendaciones para intentar prevenir los conflictos durante este periodo.
La especialista señala que existen distintos factores que pueden influir en este incremento y recuerda que no todas las relaciones pueden salvarse, aunque sí hay situaciones en las que es posible trabajar para evitar una ruptura.
Por qué aumentan los divorcios tras el verano
Malnero comenta que uno de los motivos puede ser que durante el mes de agosto no se pueden presentar demandas de divorcio en los juzgados, por lo que este hecho podría influir en el aumento registrado posteriormente.
También señala que las vacaciones proporcionan más tiempo libre, un periodo que muchas personas aprovechan para reflexionar sobre su vida y tomar decisiones que, en algunos casos, llevan a poner fin a una relación y, en otros, a fortalecerla.
Planificar el verano
Uno de los consejos que ofrece la especialista consiste en preparar las vacaciones con antelación. Señala que no conviene dejar todo a la improvisación y recomienda que, si un año uno de los miembros de la pareja cede a la hora de decidir los planes, al siguiente sea el otro quien tome esa decisión para evitar rencores y malos entendidos.
Buscar tiempo de calidad en pareja
La experta también aconseja reservar momentos para disfrutar exclusivamente en pareja. Indica que las vacaciones compartidas con hijos, familiares o mascotas no siempre permiten ese espacio y recomienda buscar planes divertidos en los que no se hable de problemas ni preocupaciones.
Apostar por una comunicación abierta
La tercera recomendación consiste en expresar con calma aquello que no gusta. La especialista explica que hacerlo ayuda a evitar el denominado efecto "olla exprés", que consiste en acumular el malestar hasta terminar explotando y manifestar todo el enfado de golpe.
La importancia de cuidar la relación
Nayara Malnero recuerda que muchas veces la atención se centra en amigos, familiares o hijos y la pareja queda en un segundo plano.
También insiste en que expresar lo que uno siente de forma tranquila puede contribuir a mejorar aquellos aspectos de la relación que generan conflictos y facilitar que ambos encuentren soluciones conjuntamente.
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