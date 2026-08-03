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El hermano de "Paquirri", roto al ver el deterioro de Cantora, lleno de basura y paredes desconchadas: "Estoy triste y muy molesto"

Antonio Rivera se confiesa "enfadado" al comprobar el estado en el que se encuentra el que fuera uno de los lugares más importantes en la vida del diestro

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El hermano de "Paquirri", roto al ver el deterioro de Cantora, lleno de basura y paredes desconchadas: "Estoy triste y muy molesto"

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Benito Domínguez

Las imágenes del deterioro de Cantora continúan provocando reacciones entre las personas más cercanas a la historia de la finca. El especial televisivo 'El precio de Cantora' ha mostrado el avanzado estado de abandono del emblemático inmueble de Medina Sidonia, durante décadas residencia de Isabel Pantoja y del recordado Francisco Rivera 'Paquirri'. El programa, que incluye testimonios de antiguos trabajadores y personas vinculadas a la propiedad, ha reabierto el debate sobre el presente de una finca cargada de simbolismo para la familia Rivera y ha generado una oleada de reacciones entre sus miembros.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Antonio Rivera, hermano de Paquirri, que no ha ocultado el dolor que le ha producido ver las imágenes de la finca. "Estoy enfadado", confesaba a los medios, reconociendo que la situación le ha afectado profundamente. Además, aseguraba sentirse "muy triste" y "muy molesto" al comprobar el estado en el que se encuentra el que fuera uno de los lugares más importantes en la vida de su hermano.

Sin embargo, Antonio dejó claro desde el primer momento que no tiene intención de seguir alimentando la polémica. "Yo ya he hablado y no voy a hablar más. No voy a decir lo mismo siempre", respondió con firmeza cuando los periodistas intentaron conocer su opinión sobre las consecuencias del documental y el futuro de Cantora.

Teresa Rivera

Durante el encuentro con la prensa también fue preguntado por su hermana Teresa Rivera y si había comentado con ella las imágenes emitidas en televisión. Aunque confirmó que ambos mantienen el contacto, evitó desvelar si habían hablado de este asunto. "¡Que no quiero hablar más nada!", respondió visiblemente incómodo.

Los reporteros también quisieron conocer su opinión sobre las declaraciones de su sobrino, Canales Rivera, acerca del estado de la finca. No obstante, Antonio volvió a esquivar cualquier valoración y defendió que cada miembro de la familia es libre de expresar lo que considere oportuno. "Que hable y comente lo que él crea conveniente. Yo no tengo que decir nada", afirmó.

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Pese a la insistencia de la prensa, Antonio Rivera se mantuvo firme en su decisión de no profundizar más en una cuestión que sigue despertando una enorme carga emocional para la familia. "Nada, ya no tengo que decir más nada", zanjó antes de abandonar el lugar, dejando patente que las imágenes de Cantora le han provocado una profunda tristeza, aunque prefiere no avivar un debate que lleva años marcando las relaciones entre los distintos miembros del clan Rivera-Pantoja.

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