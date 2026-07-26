Daniella Bustamante se postula para participar en la próxima 'Velada del Año' y lanza la petición a Ibai Llanos tras su apoyo a Marta Díaz

'La Velada del Año 6' de Ibai Llanos ha vuelto a batir récords este 2026. El macroevento celebrado en el estadio de La Cartuja de Sevilla volvió a reunir a lo más granado del entretenimiento, pero entre todo el desfile de rostros conocidos hubo una presencia que ha acaparado todas las miradas: la de Daniella Bustamante.

La única hija en común de Paula Echevarría y David Bustamante, que se encuentra en plena cuenta atrás para cumplir la mayoría de edad el próximo 17 de agosto, no quiso perderse el hito del streaming. Equipada con la camiseta de Marta Díaz —a quien apoyó apasionadamente durante su combate victorioso frente a Tatiana Käer—, la joven disfrutó de la velada desde la pista.

El órdago a Ibai Llanos y el 'OK' de su entorno

Sin embargo, lo más llamativo de su paso por el evento llegó a través de sus redes sociales. Tras publicar un álbum de fotos de la noche, Daniella lanzó un mensaje directo al creador de contenido que no tardó en hacerse viral: "Qué pasada de noche y qué feliz estoy. Ibai Llanos, cuando quieras me llamas a mí", escribió, postulándose abiertamente como futura boxeadora para la séptima edición.

La propuesta fue recibida con entusiasmo por su propio entorno. Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, respaldó la idea de inmediato con un comentario de lo más cómplice: "Eso, a prepararte, que te tiene que llamar Ibai Llanos sí o sí". Por su parte, la jurado de 'Got Talent' aplaudió el "planazo" del que había disfrutado su hija.

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Este paso al frente confirma la creciente presencia mediática de la joven. Tras finalizar sus estudios de Bachillerato, Daniella se prepara para comenzar la carrera de Marketing en una universidad privada, una formación que compaginará con su pasión por la moda y por los grandes eventos de la cultura digital.