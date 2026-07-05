El zamorano Plex, cada día más enamorado de Aitana

Con un carrusel en el que dejaba ver los momentos más íntimos y los más cotidianos de su relación con la cantante barcelonesa, Plex felicitaba por su 27 cumpleaños a la que ya considera el amor de su vida, como él mismo afirma en el pie de foto.

En la selección de imágenes se puede ver en la pareja en todo tipo de lugares y situaciones: desde una pradera verde hasta una puesta de sol pasando por "selfies" improvisados en un coche y en el texto que acompaña a la publicación, corto, confirma que está más enamorado que nunca. Por su parte, Aitana, que siempre ha sido cauta en cuanto a la información que comparte de su vida privada, respondía emocionada en dos comentarios en los que decía "no estoy llorando" y "te amo infinito". Aunque de por sí los comentarios son contundentes, basta con ver las fotos para darse cuenta de que su relación es más sólida que nunca.

Apariciones públicas

Esta no ha sido la única interacción pública entre las dos celebridades. La artista hizo un reconocimiento público al toresano en su último concierto en Avilés, y él por su parte ha compartido algunos de los momentos que han vivido juntos en algunos vídeos de su canal de YouTube.

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A veces, una imagen vale más que mil palabras, y eso Plex lo ha dejado claro en sus vídeos y en esta felicitación a la que ya considera el amor de su vida.