Marius Borg ingresa en el hospital antes de conocer su sentencia y después de que la Fiscalía le negara la condicional por el estado de Mette-Marit

Marius Borg Høiby atraviesa una de las semanas más delicadas de su vida. El hijo mayor de Mette-Marit de Noruega, que permanece en prisión preventiva desde febrero, ha sido ingresado en un hospital del este del país pocos días antes de conocer la sentencia del proceso penal que se sigue contra él por 40 cargos, entre ellos presuntas agresiones sexuales, violencia y amenazas.

Según ha publicado la prensa noruega, el joven, de 29 años, fue trasladado desde la prisión de Oslo a un centro hospitalario, donde pasó la noche bajo supervisión médica. Por el momento no ha trascendido el motivo exacto del ingreso, aunque el episodio llega en un contexto de máxima tensión personal y judicial para Borg, pendiente del fallo que el Tribunal del Distrito de Oslo tiene previsto comunicar el próximo lunes, 15 de junio.

La hospitalización se produce después de que la justicia noruega rechazara de nuevo su petición para abandonar la cárcel de forma temporal o cumplir la prisión preventiva en arresto domiciliario. La defensa de Marius había solicitado esta medida alegando el grave estado de salud de Mette-Marit, que padece fibrosis pulmonar crónica y ha sido incluida en la lista de espera para someterse a un trasplante de pulmón.

En prisión preventiva

El Tribunal de Apelación de Borgarting no aceptó los argumentos de la defensa y mantuvo la medida de prisión preventiva. La Fiscalía se opuso a su salida al considerar que seguía existiendo riesgo de reincidencia y de contacto con algunas de las presuntas víctimas. La situación ha añadido presión a un caso que ya era uno de los más mediáticos de Noruega por su vínculo directo con el entorno de la familia real.

Durante la vista sobre su posible excarcelación, Marius Borg habló del impacto emocional que le supone vivir la enfermedad de su madre desde prisión. Según recogieron medios noruegos, el hijo de la princesa reconoció que le resulta "insoportable" seguir la evolución de Mette-Marit desde la cárcel y llegó a afirmar que cada visita dominical podría ser "la última vez" que la vea.

Empeoramiento de Mette-Marit

La princesa heredera atraviesa uno de los momentos más complicados desde que en 2018 hizo pública su enfermedad pulmonar. En los últimos días, la casa real noruega confirmó que su estado se ha deteriorado de forma significativa y que los médicos han recomendado incluirla en la lista de trasplante. La noticia ha obligado a reorganizar la agenda oficial del príncipe Haakon y ha reunido de nuevo en Noruega a la familia más cercana.

Marius Borg Høiby es fruto de una relación anterior de Mette-Marit, antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon. Aunque creció cerca de la familia real, no tiene título, no forma parte de la línea de sucesión y no desempeña funciones oficiales. Su situación judicial, sin embargo, ha colocado a la monarquía noruega bajo una presión inédita en los últimos meses.

Pena de cárcel

El juicio contra él se celebró entre febrero y marzo en Oslo. La Fiscalía solicita una pena de siete años y siete meses de prisión por un total de 40 cargos, entre los que figuran cuatro presuntas violaciones, violencia en el ámbito de la pareja, amenazas, daños, delitos contra la seguridad vial y quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Marius ha admitido algunos hechos menores, pero niega los cargos más graves.