Miriam Díaz-Aroca y la lección que aprendió tras ganar el Óscar con 'Belle Époque'

Miriam Díaz-Aroca es una de las actrices más conocidas del panorama audiovisual español. Con una trayectoria que comenzó junto a Jesús Hermida y que suma ya medio siglo de carrera, ha participado en algunos de los proyectos más recordados de las últimas décadas.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1994, cuando formó parte del reparto de Belle Époque, la película dirigida por Fernando Trueba que obtuvo el Óscar a la mejor película de habla no inglesa. Aquel reconocimiento internacional la llevó hasta Hollywood y supuso un punto de inflexión en su carrera profesional.

Sin embargo, tal y como relató en una entrevista recogida por Antena 3, el regreso tras aquel éxito no fue exactamente como había imaginado. La actriz reconoció que esperaba que aquella experiencia se tradujera en una etapa profesional diferente.

“No fue con el volumen de mis expectativas”, afirmó al recordar aquellos años posteriores al premio. Según explicó, aquella situación también le permitió replantearse su manera de entender la profesión. “Comprendí que era yo la que estaba fallando, que algo no estaba funcionando”, señaló.

Con el tiempo llegó a una conclusión que considera fundamental en su carrera. “Entendí que todo el potencial lo tenía yo”, aseguró. Hoy recuerda Belle Époque y el Óscar como una experiencia que define como un momento precioso y del que obtuvo importantes enseñanzas.

“La casa de mar”, una historia sobre volver a encontrarse

Miriam Díaz-Aroca pasó por el Teatro Ramos Carrión de Zamora para presentar la obra ‘La casa de mar’, donde interpreta a Aurora, una mujer que acaba de perder a su marido y que se ve obligada a replantearse su vida.

En una entrevista concedida a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, la actriz describió a su personaje como una persona que ha vivido pendiente de complacer a los demás y que necesita atravesar una experiencia extrema para reencontrarse consigo misma.

A su juicio, se trata de una situación más habitual de lo que parece. Considera que muchas personas han sido educadas para centrarse en los demás y terminan olvidándose de sí mismas, algo que la obra aborda a través de la historia de Aurora.

La actriz explicó que la relación entre Aurora y Laia, el personaje interpretado por Zoe Munera, resulta fundamental en el desarrollo de la trama. Según señaló, tras atravesar momentos de dolor, la protagonista consigue iniciar un proceso de cambio personal gracias a ese encuentro.

Díaz-Aroca definió la función como una historia llena de emoción, con momentos que pueden provocar lágrimas, aplausos y ganas de vivir. También destacó que el espectador puede llevarse reflexiones diferentes en función de aquello que más le impacte de la obra.

Sobre el teatro, aseguró que representa la experiencia más auténtica para una actriz por la conexión directa con el público. Aunque ha trabajado en televisión, cine y teatro, afirmó que actualmente solo acepta proyectos que le hacen feliz, independientemente del medio en el que se desarrollen.

La intérprete también hizo balance de una carrera en la que ha trabajado con nombres como Chicho Ibáñez Serrador o Fernando Trueba. Se considera afortunada por todo lo vivido y sostiene que mantenerse durante tantos años en la profesión es un privilegio.

Pese a su experiencia, asegura que continúa aprendiendo. “La vida entera”, respondió cuando fue preguntada por lo que todavía le queda por descubrir de su oficio. Una curiosidad que, según explicó, sigue acompañándola desde aquellos años en los que se dio a conocer al gran público como la joven presentadora de Cajón desastre.