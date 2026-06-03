Maxi Iglesias evita hablar de sexo en 'La Revuelta': “No he encontrado respuestas de galanes que queden bien”

Maxi Iglesias y la actriz y modelo portuguesa Magui Corceiro visitaron La Revuelta para presentar la película Todo lo que nunca fuimos. Durante su paso por el programa de RTVE, uno de los momentos más comentados llegó cuando David Broncano abordó una de sus preguntas habituales: la relacionada con las relaciones sexuales.

El actor madrileño reconoció que prefiere evitar ese asunto. “No he encontrado respuestas de galanes que queden bien. Cualquier mamarrachada que suelte me va a hundir”, afirmó. Además, explicó que prefiere “quedar de soso” antes que excederse “y quedar de flipao”.

Magui Corceiro respaldó esa postura y consideró que “es muy poco elegante preguntar” por el sexo, aunque añadió que agradece la curiosidad.

Durante la conversación, Maxi Iglesias también aprovechó para lanzar un mensaje relacionado con la industria audiovisual. Coincidiendo con la presencia de Bad Bunny en España, pidió al público que “ayude al cine comprando entradas”, recordando que “la entrada es bastante más barata”.

El debut de Magui Corceiro en 'La Revuelta'

La visita supuso el estreno de Magui Corceiro en el programa de RTVE. La actriz y modelo portuguesa acudió junto a Maxi Iglesias después de que el intérprete hubiera adelantado en una entrevista anterior que regresaría acompañado de una estrella portuguesa.

Durante la entrevista, la invitada regaló a David Broncano una camiseta del Sporting de Portugal firmada por los jugadores del equipo. También participó en varios momentos distendidos del programa, entre ellos una improvisada clase de portugués para el presentador.

Corceiro explicó que la palabra bombo también puede decirse tambor en portugués y pidió a Broncano que evitara utilizar la expresión “parvo do caralho” porque “es muy feo. No me gusta, no lo repitas”.

La actriz también aprendió el silbo gomero gracias a uno de los espectadores presentes en el teatro.

Una anécdota televisiva que todavía recuerda

A sus 23 años, Magui Corceiro afronta con Todo lo que nunca fuimos su primer papel protagonista en una película. Sin embargo, acumula ya varios años de experiencia como actriz, modelo y participante en programas de televisión.

Durante la entrevista recordó una experiencia que vivió en la edición portuguesa de Mira quién baila. Según explicó, una actuación con la canción “Believer”, de Imagine Dragons, terminó convirtiéndose en un recuerdo difícil de olvidar después de que se le rasgara la falda en plena actuación cuando tenía 17 años.

“Escuchar esa canción es mi peor pesadilla”, aseguró cuando el tema comenzó a sonar en el programa.

La experiencia similar que vivió Maxi Iglesias

Maxi Iglesias, apuntan en RTVE, relató que también vivió una situación parecida durante su participación en una versión de Mira quién baila grabada en Miami.

El actor recordó que había advertido al director de vestuario de que los pantalones que llevaba estaban demasiado ajustados. Finalmente, la prenda terminó rompiéndose mientras realizaba una pirueta.

Además, explicó que durante aquel concurso existió cierta tensión con otro participante al que definió como “un poco conflictivo”. Sobre el desenlace de aquella experiencia, reconoció que “quedó un poco raro” cuando perdió y señaló que “hubo gente que dijo que no fue del todo transparente”.