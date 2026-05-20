Bad Bunny x Zara: las seis mejores prendas de 'Benito Antonio', la exclusiva colección del astro puertorriqueño con el gigante de la moda

La colaboración 'Benito Antonio x Zara' ya es uno de los lanzamientos de moda más comentados del año. La unión entre Bad Bunny y el gigante mundial de moda español no llega como una simple colección cápsula, sino como la continuación natural de una relación que el artista ya había adelantado en dos escaparates globales: primero vistiendo Zara en la Super Bowl y después llevando la firma también en la Met Gala. Ahora, ese vínculo -ya inquebrantable- se convierte en colección propia bajo el nombre 'Benito Antonio', una propuesta que mezcla Puerto Rico, estética urbana, guiños deportivos, nostalgia retro y prendas pensadas para llevarse tanto en la calle como alrededor de su gira.

La colección, titulada 'Benito Antonio', fue presentada este pasado fin de semana en Plaza Las Américas, en San Juan de Puerto Rico, y lleva el nombre real del artista, Benito Antonio Martínez Ocasio. El lanzamiento se produjo primero en Puerto Rico y la colección está prevista en la web de Zara a partir del jueves 21 de mayo.

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Además, el lanzamiento coincide con la llegada de Bad Bunny a España dentro de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', con conciertos confirmados en Barcelona (22 y 33) y Madrid (30 y 31 de mayo; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio).

Las mejores prendas de 'Benito Antonio x Zara'

El traje blanco: la pieza más icónica La prenda más importante de la colección es el traje blanco, inspirado en uno de los 'looks' más reconocibles de Bad Bunny durante esta etapa. Es una pieza que conecta directamente con su imagen más escénica y sofisticada: sastrería relajada, blanco total y una silueta con vocación de momento viral. No es la prenda más fácil de llevar, pero sí la que mejor resume la intención de la colaboración: convertir el imaginario de Benito en moda accesible. 📌Veredicto: la pieza de coleccionista de la colección.

El traje blanco, el 'look' más elevado de la colección 'Benito Antonio' x Zara. / INSTAGRAM

Los jerséis de rayas: la compra más ponible Los jerséis de rayas son una de las prendas más interesantes para quienes quieren entrar en la estética de 'Benito Antonio' x Zara sin apostar por un 'look' demasiado llamativo. Tienen un punto retro, playero y urbano que encaja muy bien con el universo visual de Bad Bunny. Funcionan con vaqueros anchos, pantalones de sastrería relajada o bermudas, y probablemente serán de las piezas más fáciles de amortizar. 📌Veredicto: la mejor compra si buscas una prenda especial, pero usable.

Camisetas de béisbol: estética deportiva y caribeña Las camisetas de béisbol bicolores son una de las piezas más claras dentro del lenguaje de la colección. El béisbol forma parte del imaginario cultural caribeño y, en esta cápsula, se convierte en una referencia estética directa. Son prendas con potencial de agotarse rápido: tienen identidad, son fáciles de combinar y conectan con la parte más 'streetwear' de Bad Bunny. 📌Veredicto: una de las prendas con más potencial viral.

'Shorts' deportivos: el uniforme del verano Los 'shorts' deportivos apuntan a ser una de las compras más prácticas de 'Benito Antonio x Zara'. Encajan con la tendencia actual de prendas cómodas, de aire 'vintage' y con siluetas relajadas. Si la colección mantiene la paleta colorista que se ha visto en los primeros adelantos, los 'shorts' pueden convertirse en una de las piezas clave para 'looks' de verano, festivales y conciertos. 📌Veredicto: la prenda más funcional de la colección.

Gorras 'vintage': el accesorio imprescindible Las gorras de estilo 'vintage' son probablemente uno de los accesorios más deseados. En una colaboración como esta, los complementos tienen mucho peso: son más accesibles, fáciles de llevar y suelen convertirse en recuerdo de la colección. Una gorra bien diseñada puede resumir todo el universo de 'Benito Antonio x Zara' sin necesidad de construir un 'look' completo. 📌Veredicto: la compra pequeña con más valor fan.

La colección incluye gorras en todos los colores. / INSTAGRAM

Sudaderas 'crop': la apuesta más arriesgada Las sudaderas 'crop' son una de las piezas más interesantes desde el punto de vista de moda. Bad Bunny siempre ha jugado con la silueta, el género y la proporción, y esta prenda representa bien esa libertad estética. No será la opción más comercial para todo el mundo, pero sí una de las más editoriales y coherentes con su forma de entender la moda. 📌Veredicto: la prenda más moderna y atrevida.