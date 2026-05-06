Derrota de Brad Pitt: la jueza protege los correos electrónicos entre Angelina Jolie y su abogado en la disputa por el 'château'

La batalla legal entre los actores y expareja Angelina Jolie y Brad Pitt suma un nuevo capítulo a su historia. La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Ciny Pánuco, ha decretado que Jolie no deberá enseñar las comunicaciones con su abogado, tal como había solicitado su exmarido Brad Pitt. La jueza considera que forma parte de los privilegios entre jurista y cliente. Según la letrada, el actor no aportó las pruebas suficientes para demostrar que las conversaciones quedan fuera de este privilegio, tal como asegura la revista PEOPLE.

El conflicto legal se inició con la venta de la parte de Jolie de la Château Miraval, bodega que poseían de manera conjunta. Pitt describe este hecho como una violación de un acuerdo entre ambos. Sin embargo, Jolie niega la existencia de dicho pacto.

El actor, para aportar pruebas sobre su posición, pedía que se difundieran las 22 comunicaciones entre la actriz y su abogado sobre el tema. Aunque se haya denegado actualmente, el tribunal queda abierto a admitir más pruebas si surgen "nuevos hallazgos podrían aportar hechos adicionales" que "potencialmente podrían rebatir" las afirmaciones de la actriz, según asegura la jueza y explica PEOPLE.

“Inicialmente, pedía 126 documentos, pero luego bajó a 22 y ahora el señor Pitt recibirá cero”, asegura Paul Murphy, abogado de la actriz en un comunicado a la revista Page Six. El jurista ha descrito la decisión de la jueza como una “victoria para Jolie”.

Los correos electrónicos en cuestión juegan un papel importante en el juicio y Pitt alegó que ciertas comunicaciones no debían entrar en el privilegio abogado-cliente. Así, el actor asegura que las conversaciones con Terry Bird, representante de Jolie; las publicistas Chloe Dalton y Arminka Helic y dos asesores financieros debían ser accesibles. Sin embargo, la actriz de 'Maléfica' detalla que todo forma parte de la estrategia legal.

Por otro lado, la jueza Pánuco denegó la solicitud de Jolie de aplicar sanciones a Pitt por una suma de hasta 33.692,50 dólares. La jurista aseguró que la postura que defiende el actor “no carecía de justificación sustancial”.

Un juicio que viene de lejos

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Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron oficialmente en 2024, pero los litigios del divorcio venían de ocho años atrás. Desde entonces, la expareja se ha visto inmersa en juicios de distinta índole, como la acusación de la actriz a Pitt por abuso infantil en 2021.