Lo nunca visto: Gabriela Guillén da la cara por Bertín Osborne y defiende su faceta como padre

Nadie pensaría que lo que empezó con negación y conflicto ahora vaya como la seda. Después de meses en el ojo del huracán mediático, Gabriela Guillén y Bertín Osborne han puesto punto y final a una guerra que parecía interminable.

Ahora, la empresaria ha hecho unas declaraciones tan sorprendentes como inesperadas. Y es que el clima entre Gabriela y Bertín parece haberse relajado con el fin único de garantizar el bienestar de su hijo.

En este contexto, la paraguaya se ha pronunciado con unas palabras en las que no solo rebaja la tensión, sino que, además, sale en defensa del cantante en su faceta como padre.

Un vínculo inquebrantable

"Lleva ejerciendo de padre mucho tiempo", afirma, marcando punto y final a las especulaciones sobre una posible mala relación y aisladas visitas con el menor.

Asimismo, y dejando a un lado las polémicas pasadas, Gabriela ha incidido en que padre e hijo han formado una conexión especial: "Se adoran, se adoran", señalaba. Unas palabras que muestran cómo ambos han decidido cerrar una etapa marcada por la tensión para dar lugar a una fase mucho más estable.

Puerta abierta a la familia

Ante la pregunta de si los otros hijos del cantante llegarán a conocer al pequeño, su respuesta ha sido bastante contundente: "Cuando quieran". Con estas palabras deja la puerta abierta a una relación entre hermanos, poniendo por delante la normalización y la suma de afectos en esta nueva realidad familiar.

La propia exconcursante de 'Supervivientes', ha dado algunas pistas sobre uno de los momentos más esperados: el encuentro entre el artista y su hijo, David. Un paso importante que, según deja entrever, supone mucho más que una simple visita y marca un antes y un después en su relación.

Aunque en un primer momento intentó esquivar las preguntas de la prensa, la situación cambió cuando se le mencionaron detalles que ya habían salido a la luz, como la cercanía del cantante con el pequeño. Lejos de molestarse, reaccionó con sorpresa e incluso cierta complicidad, dejando caer que no esperaba que trascendiera esa información.

Pese a su intención de mantener la privacidad del menor, Guillén confirmó lo esencial: el encuentro fue positivo. Se mostró tranquila y satisfecha, insistiendo en que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su hijo y que este acercamiento va en esa dirección.

Este reencuentro llega después de las pruebas de ADN y del reconocimiento público por parte de Osborne, consolidando así una nueva etapa en la que la normalidad familiar empieza, poco a poco, a abrirse paso.