El zamorano Plex y Aitana reaparecen enamorados zanjando los rumores de una posible ruptura

Tras unas semanas convulsas en las que la prensa rumoreaba una posible crisis entre la cantante y el influencer toresano, Aitana, que no acostumbra a dar detalles públicos sobre sus relaciones, al margen de lo que decide publicar en sus propias redes sociales y del documental que ofreció hace un año en Netflix, quiso ser tajante con el asunto y dejar claro que su relación no pasaba por ningún mal momento.

Sin embargo, no ha sido hasta hace un par de días, cuando la pareja fue interceptada por un grupo de paparazzi en medio de una cena romántica, que los rumores no se acallaron. Según informan los diversos medios que se han hecho eco de la noticia, y tal y como se puede ver en las imágenes que ya circulan por internet, los fotógrafos los habrían captado en medio de una cita romántica, en la que no habrían parado de reír, incluso delante de las cámaras.

Las últimas apariciones de la pareja en medios de comunicación

Pero esta no ha sido la única polémica que han protagonizado Aitana y Plex. También hace unas semanas que fueron noticia debido a un viaje exprés a Ibiza. Sean cuales sean los detalles de sus últimas apariciones en público, lo cierto es que pese a los rumores de ruptura, el toresano y la cantante han decidido dejar que los rumores se terminen por sí solos, actuando con normalidad y dando una contundente respuesta a los medios que dudaban de su relación: "Al final cuando hay periodistas que les gusta inventarse las cosas toca coger y decirlo y ya está".