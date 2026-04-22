Jessica Bueno desvela el origen de la paternidad de su hijo con Kiko Rivera y lo ocurrido tras dar a luz al bebé: "Ese día se enfadó y se fue" por lo ocurrido

Jessica Bueno ha querido romper su silencio tras las informaciones de Kiko Rivera, padre de su hijo Fran, en el programa De viernes, donde habló de Irene Rosales, ex del DJ y también de la sevillana. La modelo se ha sentado esta noche en el plató de '¡De viernes!', donde ha respondido, tajante, a las duros ataques que vertió su exmarido, Kiko Rivera, sobre ella la semana pasada. Cansada de guardar silencio, la modelo ha dado un paso al frente para hablar sobre su tormentosa historia de amor con el hijo de Isabel Pantoja, recordando algunos de los episodios más duros, como lo que sucedió en su parto.

La sevillana, dispuesta a contar toda su verdad, ha hablado, sin filtros, sobre Kiko Rivera, comenzando con el estado actual de su relación con él tras las duras declaraciones que este hizo sobre ella en su última entrevista. Unas palabras que le pillaron por sorpresa, ya que hasta hace poco entre ellos existía una buena relación tras muchos años enfrentados.Tajante, Jessica Bueno ha asegurado estar muy molesta con Kiko, quien, tal y como ella misma ha confesado, "lleva un mes sin ver a su hijo". Instantes después, la invitada ha repasado su relación con el Dj, desde los inicios hasta su tormentosa ruptura, momento en el que ha hecho alguna que otra impactante declaración.

En un momento dado de la entrevista, Jessica ha hablado sobre su parto, debido a que Kiko Rivera llegó a echarle la culpa de que Isabel Pantoja no hubiese estado presente: "Esa es otra de sus mentiras, pero que, a diferencia de él, yo se donde hay un límite y no voy a hablar de su madre", ha declarado Jessica.

No obstante, la invitada ha hecho una sorprendente revelación: "Ese día se enfadó y se fue por una exclusiva. Nosotros no habíamos dicho ni siquiera el sexo del bebé y ese día su prima, Anabel, contó todo en su programa. Yo acababa de dar a luz, vino mi hermano a verme y ella (Isabel) no quería que se hicieran fotos al niño. Mi hermano, como es normal, cogió a su sobrino y se hizo una foto con él. Entonces, se le reclamó que borrara esa foto".

"A mí me entró una cosa que le dije que mi hermano se podía hacer todas las fotos que quisiera con su sobrino, que yo era la madre y yo decidía, que por qué Anabel sí podía contar lo que le diera la gana y mi hermano no podía tener una foto en el móvil con sus sobrino. Pues yo por plantarle cara ya era la peor y se fue".