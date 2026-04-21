Bigote Arrocet responde a la polémica por su futuro libro y las deudas: "Cuídate"

Edmundo Arrocet vuelve a estar en el ojo del huracán por el polémico libro que prepara sobre su relación con María Teresa Campos. Solo con el anuncio del proyecto y la portada filtrada, las hijas de la desaparecida comunicadora habrían mostrado su profundo malestar, dejando claro que están dispuestas a defender el honor y la memoria de su madre si consideran que la imagen de María Teresa se ve dañada. El ambiente alrededor de esta publicación es de absoluta tensión, con el foco mediático puesto tanto en el contenido del libro como en las verdaderas intenciones del humorista.

En los últimos días, además, han surgido informaciones que apuntan a que Edmundo podría haber frenado la salida del libro o que, incluso, la obra no estaría aún realmente terminada. A esto se suman rumores sobre posibles deudas económicas con Erika Von Berliner, que añaden otra capa de controversia al momento personal y profesional que atraviesa el artista. Sin embargo, lejos de aprovechar sus apariciones públicas para aclarar dudas, Arrocet mantiene una estrategia de silencio calculado que no hace sino alimentar la curiosidad.

En su último encuentro con la prensa, Arrocet reaparecía con una amplia sonrisa pero con muy pocas ganas de dar explicaciones. A la pregunta de si ha reculado con la idea de publicar el libro o si es cierto que aún no está escrito, se limita a dirigirse a la reportera y responderle en dos ocasiones: "Cuídate". Con la misma evasiva esquiva confirmar si tiene o no una deuda y evita pronunciarse sobre el enfado de las hermanas Campos por la portada y su intención de luchar por el derecho al honor de su madre.

Misterio

Con estas respuestas tan escuetas como significativas, el humorista consigue mantener el misterio en torno al proyecto editorial. No despeja incógnitas, no rebaja la tensión y deja la sensación de que prefiere jugar con la intriga mediática antes que ofrecer una versión clara, alimentando así la polémica que rodea tanto al futuro del libro como a su complicada relación con la familia Campos.