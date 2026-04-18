¿Crisis entre el zamorano Plex y Aitana? La cantante habla: "Sucio"

"No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias, pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor". Son las palabras de Aitana, consciente de los rumores que se han extendido como la pólvora sobre una posible crisis entre la artista y el youtuber zamorano.

La base que sustenta estos rumores, por ahora, infundados según la artista, es la agenda profesional de cada uno de ellos. Mientras que ella está a pleno rendimiento con su gira mundial "Cuarto Azul", él sigue con sus vídeos y "La Velada" junto a Ibai Llanos. En mitad de ese cruce de caminos han surgido unos rumores que han crecido de día en día ante la ausencia de imágenes juntos, lo que ha llevado a la cantante a salir a desmentir.

Los rumores han trascendido el ámbito del cuchilleo ya que la periodista Álex Álvarez ha salido hace unos día en el programa "El tiempo Justo" de Telecinco hablando en estos términos: "Están al borde de la ruptura".

¿Celos?

Al parcer y, según publica la revista Cuore, la primera "discusión importante" se produjo antes del paso de la catalana por el confesionario de Rosalía, donde justamente habló de su pasado con Sebastián Yatra, la ruptura y el aviso de infidelidad por parte del colombiano.

Redacción

No obstante, el motivo que ha causado problemas entre ellos -lleguen o no al nivel de crisis- han sido sus agendas laborales, ya que ambos están muy enfocados en sus respectivos trabajos, sobre todo, él, con numerosos viajes que le mantienen separado de la artista hasta el punto que ella le habría demandado más tiempo en común.

Y por si había algún tipo de duda, no solo define su relación con Plex como lo más bonito que tiene, sino que aclara que "nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor".