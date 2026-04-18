¿Crisis entre el zamorano Plex y Aitana? La cantante habla: "Sucio"
Las agendas profesionales de ambos hacen que cada vez tengan menos tiempo compartido
"No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias, pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor". Son las palabras de Aitana, consciente de los rumores que se han extendido como la pólvora sobre una posible crisis entre la artista y el youtuber zamorano.
La base que sustenta estos rumores, por ahora, infundados según la artista, es la agenda profesional de cada uno de ellos. Mientras que ella está a pleno rendimiento con su gira mundial "Cuarto Azul", él sigue con sus vídeos y "La Velada" junto a Ibai Llanos. En mitad de ese cruce de caminos han surgido unos rumores que han crecido de día en día ante la ausencia de imágenes juntos, lo que ha llevado a la cantante a salir a desmentir.
Los rumores han trascendido el ámbito del cuchilleo ya que la periodista Álex Álvarez ha salido hace unos día en el programa "El tiempo Justo" de Telecinco hablando en estos términos: "Están al borde de la ruptura".
¿Celos?
Al parcer y, según publica la revista Cuore, la primera "discusión importante" se produjo antes del paso de la catalana por el confesionario de Rosalía, donde justamente habló de su pasado con Sebastián Yatra, la ruptura y el aviso de infidelidad por parte del colombiano.
No obstante, el motivo que ha causado problemas entre ellos -lleguen o no al nivel de crisis- han sido sus agendas laborales, ya que ambos están muy enfocados en sus respectivos trabajos, sobre todo, él, con numerosos viajes que le mantienen separado de la artista hasta el punto que ella le habría demandado más tiempo en común.
Y por si había algún tipo de duda, no solo define su relación con Plex como lo más bonito que tiene, sino que aclara que "nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor".
- Entre fiordos ibéricos y un gas invisible: Diez formas de disminuir el radón en los Arribes del Duero
- José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, se habría apoyado en su mujer para ejecutar el fraude millonario
- Adjudicadas por dos millones las obras de un edificio del cuartel zamorano de Monte la Reina
- Medio siglo de historia compartida: Caja Rural de Zamora rinde homenaje a tres vidas dedicadas a la entidad
- El piso de 100 metros con terraza y ascensor en el centro de Zamora por menos de 135.000 euros
- Una chispa de una desbrozadora, posible causa del incendio de Lubián
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Cierra Keops, el único bar de Villavendimio: el pueblo zamorano se queda sin su gran punto de encuentro