Fallece Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero, tras una larga enfermedad

Sara Carbonero atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Tal y como acaba de confirmar la revista ¡Hola!, ha fallecido su madre Goyi Arévalo después de una larga enfermedad, y este lunes 13 de abril será despedida en un funeral íntimo en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de su pueblo natal, Corral de Almaguer, en Toledo.

A pesar de la discreción con la que siempre ha llevado su esfera más familiar, en 2024 -después de compartir un desgarrador texto desde el hospital- salía a la luz el delicado trance de salud que estaba atravesando la progenitora de la periodista, uno de sus grandes pilares y su principal apoyo tanto durante el cáncer de ovario que sufrió en 2020, como a la hora de criar a los dos hijos que tiene en común con Iker Casillas, Martín y Lucas.

Hace apenas un mes, Sara homenajeaba a su madre felicitándola por su cumpleaños con una preciosa imagen junto a sus nietos mirando al mar y la canción 'Ese que me dio la vida' de Alejandro Sanz, como banda sonora. "Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más", confesaba entonces.

Un doloroso revés que se suma al problema de salud que la periodista sufrió a principios de año, cuando tuvo que ser ingresada de urgencia en Lanzarote a causa de un fuerte dolor abdominal. Tras 13 días hospitalizada, Carbonero recibía el alta y regresaba a Madrid para continuar con su recuperación rodeada de su pareja, José Luis Cabrera, y de Goyi, que junto a Casillas fue la que se encargó de cuidar a sus pequeños mientras ella permanecía en el hospital.

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Por el momento, Sara no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su madre, a la que en estos momentos llora en la más estricta intimidad en su localidad natal acompañada por su hermana Irene Carbonero, y sus familiares más cercanos.