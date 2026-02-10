Larga enfermedad
Muere a los 84 años el padre de David Bisbal, el exboxeador José Bisbal
Padecía Alzheimer desde hace varios años, y su estado había empeorado en los últimos tiempos
Europa Press
Durísimos momentos para David Bisbal y su familia. Su padre José Bisbal Carrillo ha muerto a los 84 años este martes 10 de febrero en su Almería natal rodeado de sus seres queridos, como ha adelantado 'La Voz de Almería'.
El exdeportista, que alcanzó una gran popularidad como boxeador en la década de los 60 y 70 -llegando a ganar el Campeonato de España de peso pluma en 7 ocasiones- padecía Alzheimer desde hace varios años, y su estado había empeorado en los últimos tiempos, en los que había ingresado en una residencia para tener los cuidados necesarios debido a su enfermedad.
"Es duro cuando no te reconoce"
El cantante de 'Ave María' se sinceró en varias ocasiones sobre lo duro que era que su padre ya no le reconociera: "Nosotros ya nos hemos ido acostumbrando, pero es duro la primera vez que no te reconoce... Se te parte el alma. Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo. Ya no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano... A veces tampoco a mi madre, que siempre está con ella. Sin embargo, sí que se acuerda de su época de boxeador" confesaba el triunfito en 2023 durante una visita a 'El hormiguero'.
En su documental de Movistar+ David también habló del Alzheimer que padecía su progenitor, que llegó a protagonizar una de las secuencias más emotivas del film, en la que el artista le comentaba orgulloso que "mi padre también fue boxeador. Mi padre se llama José Bisbal Carrillo".
El último homenaje a su padre
"Ese soy yo", reaccionaba entonces Bisbal Carrillo. "Es que tú eres mi padre y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido y ya tengo barba blanca y todo. Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho" respondía el cantante acariciándolo con ternura.
El último homenaje público de Bisbal a su padre fue el pasado 1 de diciembre, con motivo de su 84 cumpleaños. "Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones" escribía en sus redes sociales junto a una imagen en blanco y negro de su progenitor en su época de deportista.
Y ahora, apenas dos meses después, David, su madre María Ferre, y sus hermanos José María y María del Mar despiden a José, al que han estado cuidando hasta el último momento. Un doloroso trance sobre el que el cantante todavía no se ha pronunciado, todavía demasiado abatido para darle su último adiós públicamente.
