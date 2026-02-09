La sorprendente felicitación de Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau a Carlos Peguer por su cumpleaños: un tartazo en pleno rodaje de 'La pija y la quinqui'

El último programa de 'La pija y la quinqui', estrenado este domingo 8 de febrero en redes sociales, dejó un momento tan improvisado como comentado. Al espacio acudieron Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas para promocionar 'La fiera', el largometraje sobre salto B.A.S.E. que llegó a los cines el pasado viernes 6 de febrero.

La entrevista transcurría con normalidad hasta que los actores han hablado de sus fechas de cumpleaños. Cuando Peguer ha desvelado que nació el 12 de febrero, fecha muy cercana a la grabación, su compañera Marian Maturana ha sacado una tarta sorpresa que llevaba la cara del propio Carlos junto a la del actor estadounidense, pero con ascendencia vasca, Jacob Elordi. Durante el transcurso del programa, los dos presentadores, junto al trío de actores, han comido de unos trozos de tarta, hasta que una mejor idea salió a relucir.

Ha sido el actor Miguel Bernardeau el que ha sugerido que, al ser su cumpleaños, Carlos podía meter la cara en la tarta, siendo Miguel Ángel Silvestre el que ha apuntallado que podría "hacer todo el programa tal cual", hasta el final manchado con la misma. Aunque ha surgido como una broma, Miguel ha preguntado si "¿lo harías?", mientras Silvestre decía que "estás pensándotelo". Silvestre se ha levantado de la silla, y convenciéndole, le ha comentado que "te lo vamos a hacer suave".

"Grabadlo con el móvil, que al menos sirva para hacer un tik tok", decía el presentador entre risas, mientras los invitados se animaban a estampar la tarta en la cara del presentador. Mientras Carlos Cuevas recordaba una escena de 'Merlí' donde le hacían lo mismo, afirmaba que "qué gusto lo que va a hacer Miguel (Bernardeau)", que sostenía la tarta entre sus manos.

Finalmente, tras unos momentos de tensión, fue Miguel Ángel Silvestre quien conseguía acercar la cabeza del presentador hasta el postre de cumpleaños, aunque debido a la fotografía que había impreso el equipo, terminaba con pocas manchas en la cara. Por ello, el presentador terminaba bromeando, poniéndose el mismo un trozo de tarta en la cara. "Iba a hacer un chiste sobre que se me corran en la cara", apuntaba el chico, a lo que su compañera respondía que "es verdad que parece que te han lefado entero".