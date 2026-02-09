El protagonista principal de 2025 en Mallorca fue Kanye West. Otorgó un protagonismo mundial a la isla, al haberse sometido supuestamente a tratamiento en la selecta clínica The Balance. Sin embargo, su esposa Bianca Censori acaba de dar un giro de guion, al declarar en una kilométrica entrevista en la edición norteamericana de Vanity Fair que fue ella la que siguió un proceso de rehabilitación desde la mansión de Camp de Mar que ocupó la pareja. A continuación, y dado el éxito del proceso seguido por la arquitecta y artista australiana junto al Mediterráneo, su esposo se registró en la sección suiza de la misma entidad, situada en el entorno de Zúrich.

"Necesitaba trabajar sobre mí misma, porque tenía comportamientos que no solo me dañaban a mí, sino que también dañaban a la gente a mi alrededor", resume la esposa de Kanye West en VF. Esta situación explosiva, complicada por la automedicación con benzodiazepinas, fue abordada clínicamente en Mallorca durante la pasada primavera. Dado que Censori viajó a la isla en compañía de su esposo, y que era obvio que el rapero también estaba necesitado de una reprogramación psicológica, se sobreentendió que el artista ahora llamado Ye era el sujeto paciente.

Kanye West no solo acompañó a su esposa en el tratamiento, sino que elogió con entusiasmo a Mallorca en una entrevista frustrada desde su residencia andritxola con Piers Morgan. Este británico reúne a más espectadores en sus programas deslenguados que la suma de los periodistas españoles que le criticaron, cuando logró entrevistar a Luis Rubiales tras su beso no solicitado a Jenni Hermoso.

Aunque no se refiere específicamente a Mallorca, la esposa de Kanye West celebra un tratamiento que "cambió mi vida". Famosa por un vestuario más mínimo que minimalista, próximo a la desnudez que también prodigó en la isla, asegura que se marchó siendo una persona "completamente diferente". Las dudas sobre la verdadera identidad del paciente debieron suscitarse cuando el rapero publicó durante su estancia en Camp de Mar una canción titulada Heil Hitler de sentido inequívoco, además de profundizar en su antisemitismo, que siguió a una profesión de fe hebraica.

El temperamento de Kanye West tampoco sufrió un reseteo en Mallorca, puesto que se levantó airado de la entrevista recién comenzada con Morgan. A cambio, y a la pregunta de "¿cómo te encuentras?", el exesposo de Kim Kardashian replicó con un explícito y desafiante "mira este entorno, ¿cómo crees que me encuentro?".

"Bianca Censori" fue la mujer más buscada del mundo en Google durante 2025, en buena parte por su transparente vestuario en los Grammys y por su estancia en Mallorca, que ahora desvela que correspondía a una rehabilitación. La esposa de Kanye West no escatima elogios a su experiencia terapéutica, aunque también reconoce que el precio pagado fue "ridículo", que en castellano debe entenderse en sentido sarcástico. Aunque se desconoce la factura desembolsada por la pareja, se habla de estancias a 150 mil euros semanales.

En la versión ahora corregida por Censori, el éxito sin precedentes de su tratamiento en Mallorca sirvió para que Kanye West incumpliera su promesa de no volverse a someter a la rehabilitación que ya había abordado antes por su trastorno bipolar, así que se internó en circunstancias no divulgadas en las instalaciones suizas de The Balance Rehab Clinic.

La sanación mallorquina también ayudó a que la pareja no sufriera una separación traumática tras su crisis de principios de 2025. En el último capítulo, la artista australiana ha protagonizado su primera exposición, en Corea del Sur. Mientras tanto, su marido contrataba una página entera del Wall Street Journal, para pedir perdón por sus desvaríos y felicitarse ante el éxito de un año marcado por la experiencia de la pareja en Mallorca.

Noticias relacionadas

Bianca Censori.