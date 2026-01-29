En el documental del cantante
Shakira y su inesperada confesión sobre sus hijos y la exnovia de Alejandro Sanz: “Me dicen ‘¡es igual a ti!’”
La colombiana protagoniza uno de los momentos más comentados del documental de Alejandro Sanz, 'Cuando nadie me ve', disponible en Movistar Plus+
Kevin Rodríguez
Shakira protagonizó uno de los momentos más comentados del documental de Alejandro Sanz, 'Cuando nadie me ve', que se estrenó ayer en Movistar Plus+.
En la docuserie, que repasa la vida personal y profesional del cantante, aparece un encuentro entre Sanz, Shakira y su entonces novia, la actriz Candela Márquez. Durante la escena, la cantante colombiana comparte un comentario de sus hijos: “Me dicen mis hijos: ‘¡Es igual a ti la novia de Alejandro!’”.
El comentario, ligero y anecdótico, no ha pasado desapercibido y ha generado multitud de reacciones en redes sociales, poniendo de manifiesto el increíble parecido físico entre Shakira y Candela Márquez.
El documental de Alejandro Sanz combina recuerdos personales, reflexiones sobre su carrera y apariciones de otros artistas como Rosalía, Juanes, Laura Pausini y Luis Fonsi, ofreciendo una visión íntima del cantante.
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
- Nieve en Zamora: estado de las carreteras en la provincia
- Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- El bebé enterrado hace medio siglo junto a sus abuelos será exhumado para descansar con su padre
- Zamoranos en situación de vulnerabilidad consiguen un empleo en 2025
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León