Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja nevadasNueva estación de autobuses ZamoraAsociación Derecho a Morir Dignamente ZamoraTragedias ferroviarias en Zamora
instagramlinkedin

El truco para que nunca más te "bailen" los anillos en el dedo

Si un anillo te queda grande, existen adaptadores para evitar que se mueva y que puedas seguir usando tus joyas favoritas en cualquier ocasión

Las joyas de la Pantoja, ‘Fiesta’, Tele 5.

Las joyas de la Pantoja, ‘Fiesta’, Tele 5. / TELECINCO

Paula Ordóñez

Con la llegada del frío, suele pasar: de repente ese anillo que te queda perfecto y te pones cada vez que tienes una ocasión importante te empieza a bailar hasta tal punto que te molesta. Bien sea porque lo notas continuamente moverse y te da miedo perderlo, bien porque tiene algún adorno que debe de ir en una determinada posición y acaba hacia abajo sin visibilidad alguna.

¿Sabías que existen unos adaptadores para que no se te muevan? Son reales, cómodos y báratos. Los puedes encontrar en Internet solo con buscar "adaptadores anillos" pero también en algunas tiendas físicas como pafois.

Noticias relacionadas y más

Tienen diferentes tamaños para que cualquier dedo opte a esta alternativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents