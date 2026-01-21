Las tres ausencias cercanas de la familia real en el funeral de Irene de Grecia

El llanto de la reina Sofía durante el funeral de su hermana, Irene de Grecia, tras su fallecimiento el pasado 15 de enero a los 83 años ha encogido el corazón de los españoles. Su muerte llega después de años de padecer una enfermedad neurodegenerativa que sufría desde hace tiempo.

La reina Sofía, devastada tras haber perdido a su hermana pequeña, enterró a su hermana arropada por los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de las infantas Elena y Cristina, Victoria Federica, y Pablo, Miguel e Irene Urdangarín, que no dudaron en aparcar sus compromisos para viajar a la capital griega y dar su último y emocionado adiós a la 'tía Pecu', con la que todos tenían una maravillosa relación.

PI STUDIO

Sin embargo, hubo tres ausencias: la del Rey Juan Carlos, al que sus médicos desaconsejaron viajar a Madrid y posteriormente a Atenas -aunque era su intención-, la de Juan Urdangarín, el hijo mayor de la infanta Cristina reside en Londres, y la del popular Froilán, que tenía en la princesa griega a su segunda abuela.

Frolián tomó la decisión de quedarse en Abu Dabi, donde reside desde principios de 2023, para que Don Juan Carlos no se quedara solo. Por todo el mundo es sabido la extraordinaria relación de abuelo y nieto.