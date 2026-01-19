El millonario patrimonio de Jesús Vázquez: más de 20 propiedades y varias empresas

Lleva una trayectoria innegable en el mundo de la televisión, no sin escollos y problemas, desde luego. Hablamos del presentador Jesús Vázquez, que ha reparecido en La Revuelta de David Broncano en una entrevista con la que hemos conocido más al gallego. Allí ha confirmado públicamente lo que ya adelantaban varios medios: abandona Mediaset tras más de 25 años y se incorpora a RTVE, donde va a ser uno de los presentadores del Benidorm Fest 2026.

El gallego entró en el plató cantando “Libre, libre quiero ser”, unas estrofas que él mismo ha reconocido como una declaración de intenciones, tras su salida del grupo privado.

Durante la conversación con Broncano, ha explicado que su contrato con Mediaset ha terminado antes de lo previsto y que sentía que necesitaba un cambio profesional.

RTVE lo ha recibido con los brazos abiertos, incorporándolo como uno de los rostros principales del renovado Benidorm Fest, junto a Inés Hernand, Javier Ambrossi y Lalachús.

El imperio inmobiliario de Jesús Vázquez y Roberto Cortés

Más allá de la televisión, Jesús Vázquez y su marido, Roberto Cortés, han levantado un patrimonio sólido, diversificado y gestionado con precisión empresarial.

Según datos publicados por la revista 'Vanitatis', su estructura financiera se ha articulado a través de tres sociedades: Bretufas S.L., Sunset Madrid S.L. y Bocipreci S.L.

Estas empresas llegaron a sumar más de 11 millones de euros en activos, distribuidos en 20 propiedades inmobiliarias entre compras, reformas, ventas y alquileres.

Paula Ordóñez

Inversiones destacadas: un piso de 1,4 millones

Entre sus adquisiciones más recientes destaca un piso de más de 1,4 millones de euros en la Plaza de España, ubicado en un edificio emblemático de más de 50 años rehabilitado y con vistas privilegiadas a la Gran Vía, Princesa, la Casa de Campo y la sierra. Además de esta propiedad, Bretufas S.L. posee inmuebles en Madrid en el barrio de Salamanca y la Plaza de Alonso Martínez, así como en el paseo de Gracia de Barcelona.

Su residencia habitual

Aunque disponen de varias viviendas, su residencia habitual está en Madrid: un chalet de 343 m² sobre una parcela de 500 m² en una urbanización exclusiva de Majadahonda, con vigilancia privada.