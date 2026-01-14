Rosa Villacastín destroza a Ana Obregón tras su defensa de Julio Iglesias: “Me das vergüenza como mujer”

Las informaciones publicadas este martes sobre las acusaciones de abuso sexual contra Julio Iglesias, formuladas por dos exempleadas del artista, han provocado una intensa reacción mediática. A lo largo del día, distintos programas de televisión abordaron el asunto con testimonios, análisis y la intervención de personas cercanas al cantante.

Entre ellas se encontraba Ana Obregón, amiga personal de Julio Iglesias desde hace más de cuatro décadas, que intervino en '¡De Viernes!' en Telecinco. Durante su participación en este programa, Obregón manifestó que los testimonios de las dos mujeres le parecían “espeluznantes”, aunque afirmó no creerlos.

La emisión incluyó fragmentos de los relatos de las denunciantes, narrados por una actriz de doblaje para preservar su identidad. Tras uno de ellos, Ana Obregón reaccionó diciendo: “Muy bien doblado, muy bien interpretado”, en referencia a la locución del testimonio. A continuación, preguntó a los colaboradores del programa: “Yo no soy hombre, pero… ¿a vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas?”. Ante estas palabras, la presentadora Beatriz Archidona intervino de inmediato para frenar el tono del comentario: “Es un tema demasiado serio. Son acusaciones demasiado duras y demasiado serias como para bromear”.

La intervención más contundente llegó a través de una conexión por videollamada con la periodista Rosa Villacastín, también conocida del entorno de Julio Iglesias. Villacastín se dirigió directamente a Ana Obregón con estas palabras: “No te voy a dar la razón y me das un poco de vergüenza como mujer. Puedes haber ido a su casa, pero no has entrado en su habitación. No sabes lo que él hace por las noches”. Además, insistió en la necesidad de respetar a las denunciantes: “Cuando dos mujeres se enfrentan a alguien con el poder de Julio Iglesias, respétalas”.

Durante el intercambio, Ana Obregón apeló reiteradamente a la presunción de inocencia: “Ellas son presuntas víctimas. Vamos a mantener la presunción de inocencia y que lo juzgue un juez”. También defendió su postura señalando su convivencia pasada con el artista: “He estado viviendo con él durante dos años y pico en Estados Unidos y siempre ha tratado genial a las mujeres. Es un mujeriego, eso todo el mundo lo sabe”. Rosa Villacastín respondió de forma tajante: “Que conozcas la cara A de Julio Iglesias no te da derecho a negar la B”, y añadió: “Estas señoras me ponen los pelos de punta al escuchar sus declaraciones y pensar lo que habrán pasado”.

El enfrentamiento verbal se produjo ante la intervención contenida de los presentadores y colaboradores del programa, que trataron de reconducir el debate. Ana Obregón concluyó reiterando su preocupación por lo que definió como un “juicio mediático” contra el cantante: “Si es verdad, que le caiga todo el peso de la ley. Hasta entonces, se ha destrozado y arruinado a este hombre”.