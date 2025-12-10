Paternidad
Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común
Después de casi tres años de discreta relación sentimental, la periodista, que ya tiene otros tres hijos, está en su sexto mes de embarazo y lleva tiempo alejada del trabajo y del Mundial de Fórmula 1
Alejandra Carreño
El piloto asturiano Fernando Alonso será padre a los 44 años. Así lo confirma este miércoles la revista "¡Hola!", después de que otro medio, en este caso, italiano, Sky Sport, adelantase la noticia hace unos días. Según la publicación, la actual pareja del piloto de Fórmula 1, la periodista Melissa Jiménez, está ya muy avanzada en su embarazo: de seis meses. Por lo que el primer hijo (o hija) del ovetense llegará al mundo a principios de 2026, concretamente en marzo.
Alejada del trabajo y de la F1
Lo cierto es que Melissa Jiménez, que ya es madre de otros tres niños, Gala (10 años), Abril (7) y Max (6), llevaba meses fuera de los focos. Su ausencia en las últimas carreras del Mundial de Fórmula 1 y en los mocrófonos de Dazn para retransmitir el campeonato hizo saltar todas las alarmas. Para más rumores, Jiménez lleva sin publicar en su cuenta de Instagram desde el pasado mes de junio.
Citando a fuentes cercanas a la pareja, la revista "¡Hola!" desvela que la periodista se encuentra en el sexto mes de gestación y, aunque todo marcha a las mil maravillas, se está cuidando mucho y a sus 38 años ha decidido aparcar temporalmente sus compromisos profesionales (además de reportera de la Fórmula 1, presenta eventos y conferencias) para centrarse en su futura maternidad.
El bebé nacerá en Mónaco
La pareja lleva casi tres años de discreta relación sentimental y será en Mónaco, su residencia actual, donde está previsto que nazca el bebé.
Siempre herméticos con su vida privada, la pareja se conoció a principios de 2023 cuando la reportera fichó por Dazn para retransmitir el Mundial de Fórmula 1, y aunque se desconoce la fecha exacta en la que iniciaron su relación, en abril de ese mismo año se publicaron sus primeras imágenes juntos.
Su deseo de ser padre ya cumplido
Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que se han pronunciado sobre su historia de amor, aunque a finales de 2024 el piloto asturiano (44) sorprendía confesando que le encantaría ser padre. "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados... Ojalá", expresaba. Un deseo que ahora está a punto de cumplir junto a Melissa.
