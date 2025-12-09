El cantante Dani Martín pisa un charco político en uno de sus conciertos: "Votad a..."
Dani Martín interrumpió su actuación en Madrid para criticar a la clase política en un discurso que el público aplaudió
M. C. R. / A. O.
El vídeo ha corrido como la pólvora. Se trata de un documento gráfico que muestra al cantante Dani Martín deteniendo su actuación en uno de sus conciertos de noviembre en el Movistar Arena de Madrid para dirigirse al público con un discurso cargado de crítica social y reconocimiento al trabajo de los profesionales esenciales durante los últimos años.
«El COVID lo sacamos nosotros adelante, sobre todo los que sois médicos, doctores, enfermeros a los cuales no se les haN subido el sueldo», expresa Martín ante los aplausos del público.
El artista también menciona a los equipos de ambulancias, bomberos y profesionales de la pedagogía, reivindicando su labor durante emergencias recientes.
«Creo que la Dana la sacó el pueblo para adelante también», añade.
Crítica a la clase política
El cantante continúa su intervención con un mensaje contundente hacia la clase política, cuestionando la falta de explicaciones y desconexión con la ciudadanía.
«Lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones», denuncia.
«Os animo a que no votéis a nadie, para que se den cuenta de que nada representa a ninguno. Absolutamente ninguno».
Martín afirma que los ciudadanos «valemos demasiado» y que nuestro corazón «es el mayor tesoro del mundo», en un tono reivindicativo que sorprendió a gran parte del público.
Un mensaje para los jóvenes
El cantante también dedica parte de su discurso a los jóvenes y las nuevas generaciones, reclamando que tengan acceso a derechos básicos que, según él, se han vuelto más difíciles de alcanzar: «Espero que a los jóvenes y a los pequeños no se les ponga más difícil y que tengan derecho a una vivienda digna, a un puesto de trabajo digno, a sacar adelante sus sueños».
Pese a la dureza de sus críticas, Martín cierra su intervención enviando un mensaje directo, y conciliador, a los responsables públicos.
«Les mando un abrazo a todos esos políticos, para que piensen más en la ciudadanía y no en las empresas que les representan».
