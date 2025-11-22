Crisis y cruce de insultos y motes entre la hija de Rocío Jurado y su ex hermanastra: "Se ha burlado de mi acento, diciéndome 'Suzuki' porque soy de Sanlúcar"

Gloria Camila ha vuelto al plató del programa que presenta Joaquín Prat en las tardes de Telecinco para hablar de la guerra que tiene con Ana María Aldón. Una batalla en la que también ha entrado la hija de Ana María, Gema Aldón, hermanastra de Gloria Camila durante el matrimonio de la andaluza con el torero. "Me encantaría saber en qué momento mi madre y yo le hemos faltado el respeto. Ella tiene motes para mi y yo tengo motes para ella", se quejaba Gema. La hija de Ana María ha dicho que ella sabe muchas polémicas entre Gloria Camila y su padre

Gloria Camila en 'Fiesta' / TELECINCO

Gloria Camila también ha respondido a las acusaciones de ella: "No le pongo ningún mote a ella. Le llamo Gema. Es mentira", explicaba. La hija de Ortega Cano ha explicado que tiene muchos frentes abiertos: "Lo que pasa es que soy una tía con caracter y cuando veo cosas que no me gusta lo digo", explicaba, "No bailo el agua". "Gema me ha llamado 'recoge yuca' y que por mi culpa su madre ha estado a punto de suicidar", explicaba Gloria.

Gema Aldón reconoce por fin las descalificaciones que lanzó contra Gloria Camila. La hija de Ana María Aldón -expareja de José Ortega Cano- asegura en 'El tiempo justo' que nunca llamó "adoptada" a Gloria Camila, pero sí que la tildó de "'recogeyuca'". Además, ha explicado el motivo por el que lo hizo.

"La llamé así porque a mí se me ha llamado muchas cosas. Hay memoria para lo que se interesa, como dice ella", lanza como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Gema Aldón explica que fue justamente antes de entrar a 'Supervivientes' cuando recuerda las acusaciones que Gloria Camila hizo contra ella públicamente. "Me dedicó un post o un storie llamándome 'rata de cloaca', 'animal rastrero' y diferentes cosas", asegura en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Pese a admitir sus descalificaciones contra la socialité, Gema Aldón reconoce que no está bien tildar de 'recogeyuca' a una persona. "Yo sé que está mal, pero quiero decir que no soy racista ni xeniofoba ni nada de estas cosas. Me defendí de lo que me habían dicho", comparte.

"Se ha burlado de mi acento, diciéndome 'Suzuki' porque soy de Sanlúcar y allí se habla con la 'z', cosa que parece que se le olvida que su madre era de Chipiona y también hablaba con la 'z'", señala. Aldón se define a sí misma como una mujer que va de frente. "No soy de tirar pullitas por detrás, lo que tengo que decir lo digo a la cara. La llamaba así porque ella me ha llamado de muchas otras maneras", apostilla.