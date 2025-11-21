Este será el número ganador de la Lotería de Navidad según Benita Maestro Joao
Se ha lanzado tanto con los cinco números del premio grande como con las terminaciones del segundo, tercero y de uno de los dos cuartos
Luis Alloza
La vidente Benita Maestro Joao ha hablado sin tapujos del número exacto de cinco cifras que resultará agraciado en la Lotería de Navidad con 4 millones de euros a la serie y con 400.000 euros al décimo. No es habitual que los videntes se lancen a decir el número que va a tocar en concreto, que sí que Luis el Oráculo o la misma Benita otros años sí que lo han hecho.
Se ha atrevido a dar, además, las terminaciones de uno de los dos cuartos premios, del tercero y del segundo. Y del Gordo, todos los números. Así que se puede buscar la suerte de muchas maneras. La terminación del cuarto premio es el 56; la del tercero, 35; y la del segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, 88. ¿Y el Gordo? También terminará en 8, según Benita Maestro Joao. Es el 53.068.
¿Y cómo se puede comprar?
La mala noticia es que solo es posible adquirirlo de forma presencial en los dos puntos de venta en los que está consignado. Se vende en la Estación de Chamartín de Madrid y también en el Centro Comercial El Restón, situado en Valdemoro, también en la Comunidad de Madrid.
Todos los números están repartidos entre esas dos administraciones, por lo que tampoco se puede vender a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado ni a través de máquinas en establecimientos autorizados.
