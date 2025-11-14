Plex habla por primera vez de su relación con Aitana: "La verdad que nunca he estado tan feliz y mis amigos lo saben”

El 'youtuber' Daniel Alonso Góndez, más conocido como Plex, se ha convertido en uno de los premiados como 'Hombre GQ del Año 2025'. En una entrevista para la portada de la revista, el creador de contenido ha reflexionado sobre su trabajo, la fama y su relación con la cantante Aitana, que comenzó el pasado mes de marzo con un encuentro en Tokio dentro del programa 'La Vuelta al Mundo' del 'streamer' y se confirmó en junio con unas fotografías en Instagram.

"Lo más especial de esta vuelta al mundo fue conocer a mi novia en el camino, nuestra primera cita fue en Japón, la segunda en República Dominicana y la tercera en Nueva York. Todo parecía una película… lo llevamos de una forma privada y para mí fue, sin duda, lo más bonito del viaje", ha explicado el 'influencer' en su entrevista con la revista, confirmando la cronología de su romance.

Tras esos encuentros alrededor del mundo, Plex terminó su vídeo documental y volvió a España. Fue por el 26 cumpleaños de Aitana, en una gran fiesta con todos sus amigos, cuando la cantante catalana confirmó su relación en un carrusel de fotografías en Instagram. “Sí, soy muy feliz con Aitana. La verdad que nunca he estado tan feliz y mis amigos lo saben", ha confirmado ahora Plex. "Siempre he sido un poco bala perdida en ese aspecto y estoy muy contento de haber podido encontrar a una persona como Aitana”, ha añadido para 'GQ'.

Fama y exposición

El joven de 24 años, nacido en Toro, Zamora, cuenta con casi 15 millones de suscriptores en YouTube, 12,2 millones de seguidores en TikTok y 3,3 en Instagram. “Encontrar el límite entre qué contar y qué no es clave. Yo no tengo problema en contar muchas cosas de mi vida, pero cuando abarcan a otras personas soy el primero que pone una barrera. No todo el mundo quiere exponerse tanto y es totalmente normal”, ha explicado sobre cómo vive la exposición pública.

El creador de contenido también ha explicado cómo gestiona la fama en su día a día. “Fuera se está mejor. Obviamente un japonés no sabe quién soy, aunque ahora hay muchos españoles por ahí (en Bali una discoteca estaba llena). No tengo motivos para odiar la fama; lo que soy es gracias a la gente", ha comentado. "Pero la fama -ha manifestado- es un poco antinatural del ser humano y hay momentos en los que te gustaría poder ser normal, poder disfrutar sin pensar que te están viendo o escuchando. Aun así, estoy agradecido”.

El futuro

Plex es conocido por su formato de la vuelta al mundo en Youtube. A sus 24 años, ya la ha hecho tres veces, la última, en este 2025. “Lo que más hace distinto cada viaje no es tanto el lugar, sino experimentar cada lugar de distinta manera porque al final va pasando el tiempo entre una y otra y vas viviendo los lugares con una perspectiva distinta al resto de veces”, ha expresado.

Ahora, el 'youtuber' se plantea cómo será su futuro: “Lo peor para mí es perder la ilusión. Ese momento de incertidumbre es mucho peor que perder visitas. Las visitas son relativas: si estás siempre pensando en ellas, no es el caminoSi encuentras un objetivo y te enfocas cada día en mejorarlo y confías en tu proyecto, las visitas llegarán".