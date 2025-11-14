¿Por qué Bárbara Rey no aparece en las memorias de Juan Carlos I?: "No me interesa"

La publicación de las memorias del Rey Juan Carlos I en Francia ha provocado un tsunami informativo porque en ellas, además de hablar de su trayectoria como monarca en España también ha desvelado su opinión acerca de la Reina Letizia, ha expuesto su relación con la Reina Sofía y ha tachado a su hijo, el Rey Felipe VI, de "insensible". Este fin de semana, ha sido Sofía Cristo la que se ha pronunciado al respecto y lo cierto es que ha mostrado indiferencia absoluta.

"Reconciliación", el libro de memorias que ha publicado el rey emérito Juan Carlos I en Francia y que el 3 de diciembre llegará a España, sigue dando que hablar. La última en reaccionar ha sido la vedette y examante Bárbara Rey, quien ha preferido no pronunciarse sobre los dos "deslices" que ha reconocido el emérito en su libro. "No puedo decir nada, porque si hablo va a arder Troya, entonces no puedo", ha señalado.

Por otra parte, Rey ha afirmado que en el caso de que Juan Carlos I hiciese mención de todos sus amoríos, necesitaría un libro de mayor tamaño. "Si tenemos que salir todas, necesita la Espasa", ha expresado. Igualmente, ha sido cuestionada sobre un pasaje en el que el emérito hace referencia a que es uno de los pocos españoles que no cobra una prestación tras jubilarse. "Que le pasen mi pensión, lo mismo no llega a fin de mes", ha contestado.

En cuanto a las buenas palabras que el exmonarca le dedica en sus memorias a la reina Sofía, Bárbara Rey ha comentado que "está bien, es lo que ha dicho siempre". Sobre su postura sobre doña Sofía, Rey ha señalado que "siempre he hablado de ella con respeto". "No la conozco de otra manera", ha añadido.

Con todo, Juan Carlos I ha pasado unos días en la casa de su amigo Pedro Campos en Sanxenxo donde el mal tiempo impidió que se disputen las regatas. De hecho, permanece ajeno a toda la polémica que se ha desatado tras la publicación y no ha hecho declaraciones al respecto.