Ana Obregón no para y anuncia nuevo proyecto con Alessandro Lequio: "Estoy muy contenta"
Esto es lo que ha ocurrido
Benito Domínguez | EP
Ana Obregón ha vivido en la tarde de este miércoles 12 de noviembre un momento de lo más especial: ha recibido el premio honorífico a toda su carrera en esta edición de los Premios Solidarios DO La Mancha 2025 en el Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía.
Para esta ocasión tan especial, la presentadora de televisión ha vuelto a confiar en el diseñador Rubén Hernández, que ha creado un vestido exclusivo de inspiración años cincuenta con estampado de lunares blanco y negro ideal para la ocasión.
"Estoy muy contenta, es un premio a mi carrera y estoy muy agradecida", porque "hay que seguir luchando por la investigación del cáncer" y "hacen una donación a la fundación de mi hijo", aseguraba la actriz ante los medios de comunicación.
Además, Ana confesaba que "imagina" que su hijo "estará orgulloso de que su mami siga con su deseo, que era esta fundación, que es una lucha, no es fácil recaudar dinero" y ha anunciado que han organizado unos premios "Alessandro padre y yo".
Su sobrina
Por último, la presentadora de televisión ha desvelado que su sobrina Celia se encuentra "bien" tras anunciar públicamente que está "viviendo con una compleja condición viral-bacteriana que causa agotamiento inmunológico crónico y disregulación".
- Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
- El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
- Monte la Reina: nuevo motor del tejido industrial en Zamora cuando esté a pleno rendimiento, ¿cómo y por qué?
- Zamora se convierte durante tres días en epicentro nacional en tecnología e innovación en defensa y seguridad
- Guarido sobre la querella por prevaricación por las basuras: 'Un acto de venganza, propio de las películas de Torrente
- Zamora, escenario de 'Lux' para preparar la viral junta de vecinos de 'La Revuelta' junto a Rosalía
- La obras de la estación de autobuses de Benavente ya han terminado y estará en servicio 'en los próximos días
- Identificada y detenida por delito de estafa, en un control de prevención de drogas