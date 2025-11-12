El multimillonario José Elías carga contra el Gobierno: "Si los políticos bajaran al barro y escucharan a la gente..."

El problema de la vivienda no cesa. El mercado inmobiliario atraviesa uno de los momentos más complicados que se recuerdan en toda España. El precio del alquiler es uno de los problemas más comunes para la ciudadanía que debe destinar una gran cantidad de su sueldo mensual en pagar la renta. Pero este no es el único inconveniente.

La compraventa también anda por la cuerda floja. La capacidad de ahorro de mucha gente es bajo lo que le impide pagar la entrada necesaria para comprar una vivienda. En este contexto, el grupo de la población más vulnerable son los jóvenes. "El 90% de la gente no puede comprarse un piso. Pero ningún político habla de eso. La mayoría de que conozco tiene las mismas preocupaciones: llegar a final de mes, tener un poco de ocio y poder comprarse un piso", comenta José Elías en una de sus últimas publicaciones en X.

Un problema que no cesa

Cada vez son más las personas que deciden seguir los consejos de uno de los empresarios de moda en España. José Elías, presidente de Audax Renovables entre otros negocios de éxito como la red de supermercados La Sirena, ha conseguido forjar una red empresarial que no para de crecer. El catalán de 49 años pasó de arruinarse con 30 años a ser una de las personas más ricas de España.

El multimillonario se ha convertido en un referente para todo aquel dispuesto a emprender un nuevo negocio. Como viene siendo costumbre, Elías expresa su opinión sin pelos en la lengua. El catalán ha vuelto a expresar su desenfado con el Gobierno y la situación de la vivienda en España. "Esto es lo que le preocupa al 90% de la gente. Pero no lo veo reflejado en ningún discurso político. Hablan de muchas cosas, pero no de garantizar que la gente tenga dónde vivir, ni de que pueda disfrutar de su tiempo libre sin estar ahogada", expresa.

Elías no ha dudado en echar la culpa de esta situación a los numerosos políticos de nuestro país: "Cuidé de mi madre en silla de ruedas durante año y medio sin recibir ni una ayuda. Por eso, cuando veo 600 asesores cobrando del Estado, me hierve la sangre. Lo importante puede esperar. Lo urgente no. Y lo urgente hoy es que la gente no puede pagar su piso ni llenar la nevera sin hacer malabares".

"Si los políticos bajaran al barro y escucharan a la gente, entenderían qué hay que arreglar primero. Pero no lo hacen y por eso el desapego crece. Porque mientras ellos miran al norte, la gente hace años que va al sur", zanja el empresario multimillonario.