Un exempleado de Dabiz Muñoz revela el sueldo que cobraba en DiverXO

Con un estilo que combina creatividad sin límites y gran disciplina en los fogones, Dabiz Muñoz ha convertido DiverXO en uno de los templos gastronómicos más reconocidos del mundo. Su propuesta rompe esquemas, fusionando sabores y técnicas de diferentes culturas, y le ha valido el respeto tanto de la crítica como del público.

En la capital española, este restaurante galardonado con tres Estrellas Michelin ofrece una experiencia culinaria que pocos olvidan. Allí, Muñoz dirige a un equipo que trabaja con un nivel de exigencia altísimo para mantener intacto el sello innovador que lo ha llevado a ser considerado, en varias ocasiones, "el mejor chef del mundo" por la prestigiosa lista 'The Best Chef Awards'.

Uno de esos trabajadores ha sido el chef Jiale Pan, que en una entrevista para el pódcast 'Un chino y medio', presentado por los influencers Lin y Jiajun, ha contado cómo fue su paso por DiverXO. Desde el proceso de selección hasta las largas jornadas de trabajo, el cocinero ha desvelado cómo es la trastienda del restaurante más reconocido de Muñoz.

Pan recuerda que comenzó a trabajar en DiverXO en plena pandemia: “Envié el currículum y a los tres días recibí un correo electrónico que decía: ven que vamos a hacerte una entrevista”. En esa reunión, con Pablo Soriano, mano derecha de Muñoz, le dejaron claro que en el restaurante “se trabajaba muy duro”.

Unas condiciones "muy exigentes"

Según relata, DiverXO fue el lugar “donde más aprendí”, aunque también reconoce que el trabajo es “muy estricto” y “exigente”: “Lo puedo definir con dos palabras: ‘Rápido’ y ‘bien’”. El horario, explica, no es fijo y depende de la clientela: “Lo más pronto es a las 7 y salir a las 12 de la noche o a la una de la mañana”.

Europa Press

La intensidad provoca que algunos trabajadores no duren mucho en plantilla: “Hubo gente que solo duró un servicio. La mayoría de las veces se van porque no aguantan el ritmo de trabajo que tenemos, es muchísimo y hay gente que no le cuadra el ambiente”, asegura. En su caso, no dejó el restaurante por la presión, sino por atender sus propios negocios: “Si no, habría estado más tiempo”.

El sueldo en DiverXO

El chef chino también habló de las condiciones económicas. “Empecé cobrando en DiverXO 1.200 euros, pero luego me subió a 1.400”, cuenta. Un salario que aumenta según la posición: “Me imagino que los encargados míos cobran más, el segundo de cocina más, el jefe de cocina más aún…”.

Durante la entrevista, uno de los presentadores apuntó a que en muchos restaurantes de alta cocina como DiverXO hay empleados que trabajan "gratis" con el único objetivo de aprender. "Tú puedes no tener formación y escribir para hacer tres meses de prácticas y hay opciones de que te cojan. Pero, si tienes formación, tienes más posibilidades de que te paguen", aclaró Jiale Pan.

"El objetivo de todos los chefs que entran a trabajar a cualquier restaurante es aprender mucho de diferentes sitios y luego abrir su propio restaurante. Es que si no, trabajar tanto para un sueldo así, no merece la pena", añade uno de los presentadores. "Era mi propósito", contesta el chef Pan.