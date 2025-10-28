Los "nuevos" dientes de Sheila Devil, el hijo de Camilo Sesto

Si hay algo que supuso una verdadera señal de alarma en el caso de Sheila Devil, como se hace llamar el hijo de Camilo Sesto, son sus dientes: carcomidos, prácticamente inexistentes y con un color grisáceo que resulta imposible no mirar: "Cómo debe de estar esa persona para que no le importe tener así la boca. La infección es fulminante", suelen comentar sus seguidores cada vez que hace alguna publicación.

Sin embargo, en las últimas horas ha subido una fotografía que, de un primer vistazo, ha hecho pensar que su boca ya era otra: una dentadura blanca ycon todos los dientes.

Sin embargo, todos los usuarios apuntan hacia lo mismo: ¿"Es photoshop"? Es más que obvio que lo es ya que "de lo contrario a ver quién es el dentista que pone tres y no dos paletos", bromean.

En uno de los cometarios, el propio "Camilín" -como NO le gusta que le llamen- responde a las numerosas preguntas sobre si ha manipulado la realidad para verse con este look dental perfecto: "Of course", ha dicho. De hecho tras esa imagen ha habido muchas otras donde su boca sigue siendo la misma:

Haga lo que haga y diga lo que diga, todas sus declaraciones e imágenes acaban en polémica y escándalo, según él, sin pretenderlo: "Me queréis convertir en un monstruo", dijo en una ocasión.

La muerte de su padre: ya hace cinco años

Camilo Sesto murió en septiembre del año 2019 y desde entonces la vida de "Camilín" ha sido un caos. No se lo ha puesto nada fácil a su madre, con quien entró en una guerra que no han podido solventar a pesar de que ella ha intentado en numerosas ocasiones tenderle la mano para salir de una vida que no le gusta.